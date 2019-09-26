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«Барселону» оштрафовали на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном

сегодня, 16:12

«Барселона» столкнулась с санкциями в связи с нарушениями при переговорах во время трансфера нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».

Каталонский клуб был оштрафован на 300 евро за ранние переговоры с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться.

В заявлении комитета также говорится, что Федерация футбола Испании осознает, что сумма штрафа носит символический характер.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   31 / 954
сегодня в 16:50
Барсе можно всё.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил fanliverpoolfan
   3 / 954
сегодня в 16:46
    No problem
    No problem
       416 / 954
    сегодня в 16:45
    Аппассать надо было в догонку.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       105 / 954
    сегодня в 16:44
      Agamaga
      Agamaga ответил Рауль и Зидан
         140 / 954
      сегодня в 16:43
      Вход в цирк шапито дорого стоит) это был плевок в вашу сторону)) несите лица ваши "справедливые".
      Faustello
      Faustello
         113 / 954
      сегодня в 16:43
      Ну фсё Барса банкрот теперь )))
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
         3 / 954
      сегодня в 16:42
      это лишь футбольная инстанция, а еще и суд скорее всего будет.
      Agamaga
      Agamaga
         140 / 954
      сегодня в 16:41
      За игрока уплачены 120 млн евро. Это космические деньги. Дальше можете нюхать у каталонцев. Какие ещё наказания???
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         3 / 954
      сегодня в 16:40
      Это только начало, скоро и иск матрасов удовлетворят)
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан
         316 / 954
      сегодня в 16:40
      Пахахах у Атлетико на адвокатов в 50 раз больше потратился чем этот штраф . Ну УЕФА просто клоуны , зачем вводить запрет , с таким смешным штрафом ? Какой смысл ? Кого это напугает ? Ну и позор конечно, цирк шапито
      Agamaga
      Agamaga ответил NGYRZ
         140 / 954
      сегодня в 16:40
      А мы и не удивляемся, когда говорят рояль.
      Agamaga
      Agamaga
         140 / 954
      сегодня в 16:39
      Вся семейка тут как тут, как же это так, всего на 300 евро оштрафовали.
      NGYRZ
      NGYRZ
         62 / 954
      сегодня в 16:36
      Ну а потом все удивляются, почему их зовут Уефалоной.

      И что Тебас на деле большой фанат этой театральной труппы!
      nnnb199O
      nnnb199O
         375 / 954
      сегодня в 16:33
      Слова Барса и крыса становиться синонимами, а 300 евро это просто позорищще.
      allemz
      allemz ответил Colchoneros
         48 / 954
      сегодня в 16:29
      Смешные деньги!
      А хотели 80 лямов стрясти))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         25 / 954
      сегодня в 16:26
      Я один это вижу ?? )))
      Нарушение при переговорах стоят 300 евро ....

      Оказывается федерация футбола Испании еще смешней ФИФЫ...отобравшей приз у Ван Дейка.....
      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 16:24
      Смешные деньги!
      Anisovich
      Anisovich
         53 / 954
      сегодня в 16:19
      Сделали видимость наказания.
      Gelious
      Gelious
         82 / 954
      сегодня в 16:18
      Ожидаемо. В Испании барсу не наказывали даже после скандала с Неймаром, дав просто уйти самовольно президенту бывшему. Когда как в Бразилии у Неймара даже недвижимость арестовывали.
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