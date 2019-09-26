«Барселону» оштрафовали на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном

сегодня, 16:12

«Барселона» столкнулась с санкциями в связи с нарушениями при переговорах во время трансфера нападающего из «Атлетико».

Каталонский клуб был оштрафован на 300 евро за ранние переговоры с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться.

В заявлении комитета также говорится, что Федерация футбола Испании осознает, что сумма штрафа носит символический характер.