«Барселону» оштрафовали на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном

«Барселона» столкнулась с санкциями в связи с нарушениями при переговорах во время трансфера нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».
Каталонский клуб был оштрафован на 300 евро за ранние переговоры с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться.
В заявлении комитета также говорится, что Федерация футбола Испании осознает, что сумма штрафа носит символический характер.
И что Тебас на деле большой фанат этой театральной труппы!
И что Тебас на деле большой фанат этой театральной труппы!
Нарушение при переговорах стоят 300 евро ....
Оказывается федерация футбола Испании еще смешней ФИФЫ...отобравшей приз у Ван Дейка.....
Нарушение при переговорах стоят 300 евро ....
Оказывается федерация футбола Испании еще смешней ФИФЫ...отобравшей приз у Ван Дейка.....