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КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику

сегодня, 14:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Зенита» и «Рубина» по итогам матча 10-го тура РПЛ (5:0).

У «Зенита» перед началом матча в секторе активной поддержки были зажжены четыре дымовые шашки, вскоре их потушили, а нарушителей задержали. За каждое пиротехническое средство у нас предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей за одну штуку. Но, так как нарушителей задержали сразу, то мы оценили работу клуба по данному вопросу и получили информацию от МВД и документы по задержанию. В связи с этим мы уменьшили штраф наполовину, итого – штраф «Зенита» составил 20 тыс. рублей.

«Рубин» – задержка матча на 4 минуты. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 986
сегодня в 16:13
Половину штрафа....взяли деньгами...
Остальное незасчитанными голами...
RIR68
RIR68
   102 / 986
сегодня в 16:03
2/5 Сутормина отбили)
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 15:29
для проекта двадцатка это так зайти с утра кофейка попить и газету купить((((
Nikola45
Nikola45
   47 / 986
сегодня в 15:27
А клуб тут причем? Они обезвредили!
А стало быть и не за что штрафовать!
На открывалке не ловят (бояться) ))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   54 / 986
сегодня в 15:21
И 20 ни за что.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 15:13
сказанно дюков и газпром,уже как то и не смешно!!
d_fincher
d_fincher
   40 / 986
сегодня в 15:12
Как ни крути, а Зениту сократи.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 15:08
Следствие выяснило, что это были засланные казачки из стана почитателей свиней. Только они могут палить Открывашку. Фигли, чужое не жалко. Её ведь Федун впаривает за дорого в аренду свиньям. Гыгыгы
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