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«Оренбург», «Тамбов» и «Ростов» получили штрафы по итогам 10-го тура РПЛ

сегодня, 15:03

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Оренбурга», «Тамбова» и «Ростова» после матчей 10-го тура РПЛ.

На поле выбежал болельщик. За появление на поле постороннего лица «Оренбург» оштрафован на 120 тыс. рублей.

Болельщики «Ростова» скандировали нецензурную лексику. Это нарушение уже третье в сезоне — штраф 30 тыс. рублей.

«Тамбов» — задержка начала матча на две минуты и 30 секунд. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

Встреча «Оренбург» — «Локомотив» завершилась со счётом 2:3. «Тамбов» со счётом 2:1 обыграл «Ростов».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   237 / 986
сегодня в 15:54
Про Спартак почему-то забыли.
Adepta
Adepta
   52 / 986
сегодня в 15:14
В Ростове все всегда матерятся, можно было и не штрафовать.
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