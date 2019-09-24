«Оренбург», «Тамбов» и «Ростов» получили штрафы по итогам 10-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Оренбурга», «Тамбова» и «Ростова» после матчей 10-го тура РПЛ .

На поле выбежал болельщик. За появление на поле постороннего лица «Оренбург» оштрафован на 120 тыс. рублей.

Болельщики «Ростова» скандировали нецензурную лексику. Это нарушение уже третье в сезоне — штраф 30 тыс. рублей.

«Тамбов» — задержка начала матча на две минуты и 30 секунд. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.