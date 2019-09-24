Сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за допингового скандала

ЧМ-2022 в Катаре может пропустить российская сборная из-за допингового скандала.
Сборную России не допустят до чемпионата мира, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.
Российское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. У российской стороны есть три недели для предоставления объяснений предполагаемых нарушений.
Ранее сообщалось, что Защитник «Зенита» Бранислав Иванович устроил скандал во время теста на допинг.
надо
в одно большое стадо
и бомбами стереть с лица Земли!
надо
в одно большое стадо
и бомбами стереть с лица Земли!
Сами Знаете Кто отдал приказ: победить на лампияде ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, г-н Мутко организовал эту самую "любую цену". Мало того, что сгорели с треском, так еще угли бензином старательно поливали, чтобы не погасло. Символ российского допинга Чегин после всех скандалов продолжал тренировать. Тот же г-н Мутко только и мог блеять про "человека сильно похожего". Вот и заработали такое отношение.
Сами Знаете Кто отдал приказ: победить на лампияде ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, г-н Мутко организовал эту самую "любую цену". Мало того, что сгорели с треском, так еще угли бензином старательно поливали, чтобы не погасло. Символ российского допинга Чегин после всех скандалов продолжал тренировать. Тот же г-н Мутко только и мог блеять про "человека сильно похожего". Вот и заработали такое отношение.
...наши запускают дэзу, потому, что знают, на ЧМ-22 не поедут - просто не отберутся из группы... вот надо как-то переложить...
...наши запускают дэзу, потому, что знают, на ЧМ-22 не поедут - просто не отберутся из группы... вот надо как-то переложить...
Никто из вас не поймет то, о чем я говорю, пока сам не испытает этого.
Нормальным людям я конечно этого НЕ желаю!!!
Да упасет нас ВСЕВЫШНИЙ!!!
Никто из вас не поймет то, о чем я говорю, пока сам не испытает этого.
Нормальным людям я конечно этого НЕ желаю!!!
Да упасет нас ВСЕВЫШНИЙ!!!
после этого и пошла такая бодяга, да плюс еще и санкции аккурат
вовремя пришлись к теме отстранения, да плюс Родченков нарисовался..
Если помнишь, Fancy bears вскрыли тогда доки и стало ясно из вскрытого,
что WADA разрешало принимать свободно допинг олимпийским чемпионкам,
гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Донн. К слову, обе американки.
А если еще вспомнить, что самые крупные гранты идут на пожертвования ВАДовцам
от Исполнительного офиса президента США, то совсем не удивителен нынешний вброс.
после этого и пошла такая бодяга, да плюс еще и санкции аккурат
вовремя пришлись к теме отстранения, да плюс Родченков нарисовался..
Если помнишь, Fancy bears вскрыли тогда доки и стало ясно из вскрытого,
что WADA разрешало принимать свободно допинг олимпийским чемпионкам,
гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Донн. К слову, обе американки.
А если еще вспомнить, что самые крупные гранты идут на пожертвования ВАДовцам
от Исполнительного офиса президента США, то совсем не удивителен нынешний вброс.
Если ты не в курсе, среди них не было ни одного чеченца.
Про Ельцина, это про первую войну в 90-х!
На Масхадова вышли через Ахмеда Закаева, который щас находится в Великобритании!
Масхадов сказал, что спасёт всех, если ему дадут коридор безопасности для входа и выхода из Беслана, ему отказали. Потом он попросил этот коридор, хотя бы для входа, сказал что не просит уже для выхода, ему отказали. Потом уже он сказал, что придет и прорвется туда, даже если ему не дадут это коридор. Тогда и начался штурм. Про это рассказывает бывший на тот момент советник Путина!
Ещё кто-то рассказывал из официальных лиц, то что это было организовано спецслужбами, ложь которых вскрылась бы, если б пришел Масхадов, и поэтому они начали штурм.
Говорят, те кто там были, якобы террористы, это люди из мест лишения свободы! Как и в норд осте.
Если ты не в курсе, среди них не было ни одного чеченца.
Про Ельцина, это про первую войну в 90-х!
На Масхадова вышли через Ахмеда Закаева, который щас находится в Великобритании!
Масхадов сказал, что спасёт всех, если ему дадут коридор безопасности для входа и выхода из Беслана, ему отказали. Потом он попросил этот коридор, хотя бы для входа, сказал что не просит уже для выхода, ему отказали. Потом уже он сказал, что придет и прорвется туда, даже если ему не дадут это коридор. Тогда и начался штурм. Про это рассказывает бывший на тот момент советник Путина!
Ещё кто-то рассказывал из официальных лиц, то что это было организовано спецслужбами, ложь которых вскрылась бы, если б пришел Масхадов, и поэтому они начали штурм.
Говорят, те кто там были, якобы террористы, это люди из мест лишения свободы! Как и в норд осте.
но ведь не учитывает факта , что каждый суд имеет свою подсудность.
Физлицами , например, занимается суд общей юрисдиции, а отношения
между юр.лицами регулирует арбитраж..Так же и здесь, у ФИФА своя допингслужба.
но ведь не учитывает факта , что каждый суд имеет свою подсудность.
Физлицами , например, занимается суд общей юрисдиции, а отношения
между юр.лицами регулирует арбитраж..Так же и здесь, у ФИФА своя допингслужба.
Чечня была оооочень богатой республикой, оставь её Россия в то время, когда она отделилась.
Я скажу тебе больше, У НАС НЕ БЫЛО БЫ ЭТИХ РУИН, НЕ БУДЬ ТАМ РОССИИ!!!
Грозный был самым красивым городом Кавказа до того, как Россия пришла с войной в 90-х!
Россия сама разрушила, пусть теперь восстанавливает!
Мне неинтересно, кем была нынешняя власть, я не отношусь к ним.
В Чечне были оооочень мощные заводы, в том числе и химический. В Чечне производилось лучшее авиационное масло в мире, пока не пришла Россия с войной, которая начала уничтожить сперва инфраструктуру, потом и невинное ни в чем население.
В итоге, все эти заводы уничтожены, убиты 350-400 тысяч мирного населения, 60 тысяч из которых дети. Если десятки, если не сотни тысяч безвести пропавших людей.
Чечня была оооочень богатой республикой, оставь её Россия в то время, когда она отделилась.
Я скажу тебе больше, У НАС НЕ БЫЛО БЫ ЭТИХ РУИН, НЕ БУДЬ ТАМ РОССИИ!!!
Грозный был самым красивым городом Кавказа до того, как Россия пришла с войной в 90-х!
Россия сама разрушила, пусть теперь восстанавливает!
Мне неинтересно, кем была нынешняя власть, я не отношусь к ним.
В Чечне были оооочень мощные заводы, в том числе и химический. В Чечне производилось лучшее авиационное масло в мире, пока не пришла Россия с войной, которая начала уничтожить сперва инфраструктуру, потом и невинное ни в чем население.
В итоге, все эти заводы уничтожены, убиты 350-400 тысяч мирного населения, 60 тысяч из которых дети. Если десятки, если не сотни тысяч безвести пропавших людей.
По поводу астматиков лыжников и сестер Уильямс, конечно, не очень красивая история, но с точки зрения бюрократии там всё приемлемо, так как принимают лекарства, формально справочки есть
Россия испортила отношения с ВАДА не из-за отдельных случаев применения спортсменами допинга, а из-за вскрывшихся фактов поддержки допинговой кампании на гос уровне во время Олимпиады в Сочи.
Не надо про "исторически палки в колеса", они еще исторически с голоду помереть не давали, курятину слали, а "братья россияне" их за деньги потом продавали другим "братьям россиянам", например
По поводу астматиков лыжников и сестер Уильямс, конечно, не очень красивая история, но с точки зрения бюрократии там всё приемлемо, так как принимают лекарства, формально справочки есть
Россия испортила отношения с ВАДА не из-за отдельных случаев применения спортсменами допинга, а из-за вскрывшихся фактов поддержки допинговой кампании на гос уровне во время Олимпиады в Сочи.
Не надо про "исторически палки в колеса", они еще исторически с голоду помереть не давали, курятину слали, а "братья россияне" их за деньги потом продавали другим "братьям россиянам", например
свои допинг-офицеры. И ВАДА в данном случае им не указ.
Одно дело -сотрудничество с данной службой, другое-вердикты.
Решение в любом случае принимает только ФИФА. И более,никто.
На каждом мало-мальском соревновании, даже если это отборочные,
проводился допинг-контроль.Цифра допинга в футболе не дотягивает и до 1 %.
У ФИФА к нашим вопросы касаемо допинга не возникают. Сейчас это обычный вброс.
свои допинг-офицеры. И ВАДА в данном случае им не указ.
Одно дело -сотрудничество с данной службой, другое-вердикты.
Решение в любом случае принимает только ФИФА. И более,никто.
На каждом мало-мальском соревновании, даже если это отборочные,
проводился допинг-контроль.Цифра допинга в футболе не дотягивает и до 1 %.
У ФИФА к нашим вопросы касаемо допинга не возникают. Сейчас это обычный вброс.
Сокер постепенно превращается в желтую газету)))
Правду хоть через раз пишите, а то Ваши новости как бабка на скамейке)))
Сокер постепенно превращается в желтую газету)))
Правду хоть через раз пишите, а то Ваши новости как бабка на скамейке)))
не имеет никакого отношения к WADA.
не имеет никакого отношения к WADA.
И уверены в том, что во всём виновата Чечня.
Почему никто не делал митинги, чтоб Россия оставила Чечню?
Все эти взрывы домой, автобусов и т.д. доказано, что это дело рук спецслужб. Даже бывший фсбшник про это рассказывал.
Женщины, которые находились внутри школы в Беслане говорили, что выстрел пошёл снаружи. То есть армия этой страны убила этих детей и женщин. Этих женщин, которые подавали заявления по поводу этого, их никто не принял всерьез. Потому что это не выгодно этой стране.
Даже так называемый "террорист 1 в России" Масхадов вызвался помочь этим детям, когда был захват школы, но власть этой страны отказала ему в этом. Потому что ей невыгодно было это всё. Про это рассказывает бывший советник Путина, который был в курсе этого, который уволился после этого. Прикинь, если человек которого они выдают за террориста номер 1 в стране придёт и спасёт людей. Это ведь полный крах был бы для властей.
Именно эта страна всегда убивает в Чечне, уже на протяжении 300-400 лет.
В 40-х годах при высылке, Чечня(по оф данным) потеряла где-то 70% населения!
Раньше, Чечня была самой большой республикой на Кавказе, теперь посмотри что осталось.
Посмотри на карту Кавказа до прихода российской империи.
Когда в 90-х начиналась война, Дудаев вышел на связь с кремлей(через Аушева, президент Ингушетии на тот момент), сказал что решит вопрос за 20 минут переговоров с Ельциным, на что тот ответил "я с бандитами не веду переговоры". Аушев живой свидетель. Он рассказывал про это в студии какого-то радио(не помню щас какое именно)! Это когда войска ещё не вошли в Чечню. Потом они вошли в Чечню, но после войны ушли с позором!!!
То что я написал, это конечно не относится к нормальным людям этой страны!
И уверены в том, что во всём виновата Чечня.
Почему никто не делал митинги, чтоб Россия оставила Чечню?
Все эти взрывы домой, автобусов и т.д. доказано, что это дело рук спецслужб. Даже бывший фсбшник про это рассказывал.
Женщины, которые находились внутри школы в Беслане говорили, что выстрел пошёл снаружи. То есть армия этой страны убила этих детей и женщин. Этих женщин, которые подавали заявления по поводу этого, их никто не принял всерьез. Потому что это не выгодно этой стране.
Даже так называемый "террорист 1 в России" Масхадов вызвался помочь этим детям, когда был захват школы, но власть этой страны отказала ему в этом. Потому что ей невыгодно было это всё. Про это рассказывает бывший советник Путина, который был в курсе этого, который уволился после этого. Прикинь, если человек которого они выдают за террориста номер 1 в стране придёт и спасёт людей. Это ведь полный крах был бы для властей.
Именно эта страна всегда убивает в Чечне, уже на протяжении 300-400 лет.
В 40-х годах при высылке, Чечня(по оф данным) потеряла где-то 70% населения!
Раньше, Чечня была самой большой республикой на Кавказе, теперь посмотри что осталось.
Посмотри на карту Кавказа до прихода российской империи.
Когда в 90-х начиналась война, Дудаев вышел на связь с кремлей(через Аушева, президент Ингушетии на тот момент), сказал что решит вопрос за 20 минут переговоров с Ельциным, на что тот ответил "я с бандитами не веду переговоры". Аушев живой свидетель. Он рассказывал про это в студии какого-то радио(не помню щас какое именно)! Это когда войска ещё не вошли в Чечню. Потом они вошли в Чечню, но после войны ушли с позором!!!
То что я написал, это конечно не относится к нормальным людям этой страны!