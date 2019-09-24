Сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за допингового скандала

сегодня, 12:20

ЧМ -2022 в Катаре может пропустить российская сборная из-за допингового скандала.

Сборную России не допустят до чемпионата мира, если Всемирное антидопинговое агентство ( ВАДА ) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Российское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. У российской стороны есть три недели для предоставления объяснений предполагаемых нарушений.

Ранее сообщалось, что Защитник «Зенита» Бранислав Иванович устроил скандал во время теста на допинг.