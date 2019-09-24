ГлавнаяНовости

Сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за допингового скандала

сегодня, 12:20

ЧМ-2022 в Катаре может пропустить российская сборная из-за допингового скандала.

Сборную России не допустят до чемпионата мира, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Российское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства.  У российской стороны есть три недели для предоставления объяснений предполагаемых нарушений.

Ранее сообщалось, что Защитник «Зенита» Бранислав Иванович устроил скандал во время теста на допинг. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Оренбург», «Тамбов» и «Ростов» получили штрафы по итогам 10-го тура РПЛ
Сегодня, 15:03 Комментарии2
КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику
Сегодня, 14:50 Комментарии8
«Тамбов» оштрафует Бенито за пропуск матча с ЦСКА
18 сентября Комментарии13
КДК оштрафовал ЦСКА на 95 тыс. рублей
18 сентября Комментарии12
Швец дисквалифицирован на три матча
18 сентября Комментарии3
КДК дисквалифицировал Чуперку за оскорбление судьи
18 сентября Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 18:27
Собрать всех ВАДА
надо
в одно большое стадо
и бомбами стереть с лица Земли!
yasukuni
yasukuni
   256 / 986
сегодня в 18:15
Замазан весь российский спорт В ЦЕЛОМ. Честно же говорят, что пролетали такие безукоризненно чистые спортсмены, как Ласицкене и Шубенков, из-за многотонной кучи грязи, организованной г-ном Мутко, как министром. Футболисты тоже платят за чужие грехи.

Сами Знаете Кто отдал приказ: победить на лампияде ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, г-н Мутко организовал эту самую "любую цену". Мало того, что сгорели с треском, так еще угли бензином старательно поливали, чтобы не погасло. Символ российского допинга Чегин после всех скандалов продолжал тренировать. Тот же г-н Мутко только и мог блеять про "человека сильно похожего". Вот и заработали такое отношение.
nikoladolgov
nikoladolgov
   72 / 986
сегодня в 18:00
Вот и готова причина непопадания сборной России на Олимпиаду !
dok66
dok66
   637 / 986
сегодня в 18:00
Что-то эта история - какая-то муть . После инцидента с Еременко больше слышал скандалов с футболистами . Причем здесь ЧМ . ВАДА выкручивает руки РУСАДА , да и поделом , если не соблюдаете нормы .
Adolf33
Adolf33 ответил 95-shishani-95
сегодня в 17:54
Россия тоже получает огромное количество природных ресурсов из Чечни! Чечня была оооочень богатой республикой, оставь её Россия в то время, когда она отделилась. Я скажу тебе больше, У НАС НЕ БЫЛО БЫ ЭТИХ РУИН, НЕ БУДЬ ТАМ РОССИИ!!! Грозный был самым красивым городом Кавказа до того, как Россия пришла с войной в 90-х! Россия сама разрушила, пусть теперь восстанавливает! Мне неинтересно, кем была нынешняя власть, я не отношусь к ним. В Чечне были оооочень мощные заводы, в том числе и химический. В Чечне производилось лучшее авиационное масло в мире, пока не пришла Россия с войной, которая начала уничтожить сперва инфраструктуру, потом и невинное ни в чем население. В итоге, все эти заводы уничтожены, убиты 350-400 тысяч мирного населения, 60 тысяч из которых дети. Если десятки, если не сотни тысяч безвести пропавших людей.
У вас бы не было самого красивого города Кавказа, если бы не Россия (тогда СССР). Кто вам строил? Вся ваша промышленность работала исключительно благодаря русским спецам, которых вы же и перерезали! Простых роботяг и инженеров. Хоть один завод у вас сейчас работает? Вы на 90% живете за счет России.
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил 95-shishani-95
   679 / 986
сегодня в 17:34
Ну да, организовано все ФСБ и поэтому там умирал спецназ ФСБ с простреленными спинами, вынося детей на руках, развешивали и подрывали взрывчатку тоже наверное спецслужбы?! Как можно верить твоим словам, когда ты утверждаешь, что там не было ни одного чеченца, если единственный уцелевший боевик - уроженец чеченского села Старый Энгеной (Ножай-Юртовский район) - чеченец, а ответственность за организацию взял на себя Басаев... От этого вам уже не отмыться, как бы не хотелось все повесить на Путина, ФСБ или самого дъявола, добиваться независимости путем убийства детей, то ещё геройство!!!
beefs
beefs
   218 / 986
сегодня в 17:31
Ну и новость!!!
berda2003
berda2003
   349 / 986
сегодня в 17:26
кто ведёт это ток-шоу... вообще, о чём речь?
...наши запускают дэзу, потому, что знают, на ЧМ-22 не поедут - просто не отберутся из группы... вот надо как-то переложить...
альсато
альсато
   564 / 986
сегодня в 17:15
а мы, что уже туда попали?
95-shishani-95
95-shishani-95
   169 / 986
сегодня в 17:00
Ладно, закончили эту тему.
Никто из вас не поймет то, о чем я говорю, пока сам не испытает этого.
Нормальным людям я конечно этого НЕ желаю!!!
Да упасет нас ВСЕВЫШНИЙ!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил aNOOBis
   1 / 986
сегодня в 17:00
Фэлпса Вада отстранила за МэриДжейн, в 1988 канадского спринтера Бена Джонса сняли с Олимпиады за Винстрол. По поводу астматиков лыжников и сестер Уильямс, конечно, не очень красивая история, но с точки зрения бюрократии там всё приемлемо, так как принимают лекарства, формально справочки есть Россия испортила отношения с ВАДА не из-за отдельных случаев применения спортсменами допинга, а из-за вскрывшихся фактов поддержки допинговой кампании на гос уровне во время Олимпиады в Сочи. Не надо про "исторически палки в колеса", они еще исторически с голоду помереть не давали, курятину слали, а "братья россияне" их за деньги потом продавали другим "братьям россиянам", например
Там все проще ) Россия просто перестала вбухивать взносы в ВАДА. )
после этого и пошла такая бодяга, да плюс еще и санкции аккурат
вовремя пришлись к теме отстранения, да плюс Родченков нарисовался..
Если помнишь, Fancy bears вскрыли тогда доки и стало ясно из вскрытого,
что WADA разрешало принимать свободно допинг олимпийским чемпионкам,
гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Донн. К слову, обе американки.
А если еще вспомнить, что самые крупные гранты идут на пожертвования ВАДовцам
от Исполнительного офиса президента США, то совсем не удивителен нынешний вброс.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   169 / 986
сегодня в 16:56
что за чушь? виноваты во-первых по-любому боевики, захватили школу с детьми, во вторых при чем тут Ельцин?))) президентом был Путин, може Горбачева надо привлечь?))) дальше и пояснять не хочется, кто первый начал стрелять это другой вопрос, Захватили боевики, убивать по 5 человек в час стали боевики, с них и спрос, а твой Масхадов кажется потом трубу отключил на звонки Аушева?;) разберись сначала ок?
Что за бред ты пишешь?
Если ты не в курсе, среди них не было ни одного чеченца.
Про Ельцина, это про первую войну в 90-х!
На Масхадова вышли через Ахмеда Закаева, который щас находится в Великобритании!
Масхадов сказал, что спасёт всех, если ему дадут коридор безопасности для входа и выхода из Беслана, ему отказали. Потом он попросил этот коридор, хотя бы для входа, сказал что не просит уже для выхода, ему отказали. Потом уже он сказал, что придет и прорвется туда, даже если ему не дадут это коридор. Тогда и начался штурм. Про это рассказывает бывший на тот момент советник Путина!
Ещё кто-то рассказывал из официальных лиц, то что это было организовано спецслужбами, ложь которых вскрылась бы, если б пришел Масхадов, и поэтому они начали штурм.
Говорят, те кто там были, якобы террористы, это люди из мест лишения свободы! Как и в норд осте.
Project Pandora
Project Pandora ответил NAZAR 007
   186 / 986
сегодня в 16:55
Поживем - увидим
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил За адекватность
   1 / 986
сегодня в 16:51
Приветствую! Там выше новость, Колосков все популярно объяснил.
Взаимно. Не читал . Ознакомлюсь потом. Вот юзер ниже пишет про суд,
но ведь не учитывает факта , что каждый суд имеет свою подсудность.
Физлицами , например, занимается суд общей юрисдиции, а отношения
между юр.лицами регулирует арбитраж..Так же и здесь, у ФИФА своя допингслужба.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   258 / 986
сегодня в 16:48
кажется ребята вы перепутали темы))) При чем тут футбол?)))
За адекватность
За адекватность ответил NAZAR 007
   20 / 986
сегодня в 16:48
Это не тоже самое. И даже близко. У ФИФА своя служба, свои допинг-офицеры. И ВАДА в данном случае им не указ. Одно дело -сотрудничество с данной службой, другое-вердикты. Решение в любом случае принимает только ФИФА. И более,никто. На каждом мало-мальском соревновании, даже если это отборочные, проводился допинг-контроль.Цифра допинга в футболе не дотягивает и до 1 %. У ФИФА к нашим вопросы касаемо допинга не возникают. Сейчас это обычный вброс.
Приветствую! Там выше новость, Колосков все популярно объяснил.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Rattlehead
   169 / 986
сегодня в 16:45
Ага, особенно Афганистан, где в результате сования Россией своего "свиного носа" былы понастроены гидро- и теплоэлектростанции, промышленные предприятия, школы, больницы, мосты, дороги, десятки тысяч жилищного фонда и т .д.
Это всё стоит десятки сотни тысяч жизней невинных людей?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил 7 из 9
   169 / 986
сегодня в 16:44
Ваша республика, кстати, живёт за счёт денег России. Ты вот отзываешься о стране "Рашка" и т. п., но забываешь при этом, что всё, что у вас есть сейчас - это деньги той самой "Рашки", без которых вы бы так в руинах и жили бы. Ты забыл кем было ваше нынешнее руководство? Удивляюсь тебе, если честно. Если вам не нравится "Рашка" - выйдите из её состава, зарабатывайте сами деньги на свои нужды и выстраивайте сами диалог со всеми.
Россия тоже получает огромное количество природных ресурсов из Чечни!
Чечня была оооочень богатой республикой, оставь её Россия в то время, когда она отделилась.
Я скажу тебе больше, У НАС НЕ БЫЛО БЫ ЭТИХ РУИН, НЕ БУДЬ ТАМ РОССИИ!!!
Грозный был самым красивым городом Кавказа до того, как Россия пришла с войной в 90-х!
Россия сама разрушила, пусть теперь восстанавливает!
Мне неинтересно, кем была нынешняя власть, я не отношусь к ним.
В Чечне были оооочень мощные заводы, в том числе и химический. В Чечне производилось лучшее авиационное масло в мире, пока не пришла Россия с войной, которая начала уничтожить сперва инфраструктуру, потом и невинное ни в чем население.
В итоге, все эти заводы уничтожены, убиты 350-400 тысяч мирного населения, 60 тысяч из которых дети. Если десятки, если не сотни тысяч безвести пропавших людей.
aNOOBis
aNOOBis ответил NAZAR 007
   382 / 986
сегодня в 16:44
Так вот и я люблю страну, родину, а не жуликов чиновньих каких-то. Почему же тогла вопрос не задаете, что делали на Олимпиаде товарищи дважды допингист Гэтлин, гимнастка Симона Бэйлз, братья Вильямс в теннисе? Потому что на 90% спонсируется ВАДА пиндосней, а они исторически нам палки в колеса вставляют.
Фэлпса Вада отстранила за МэриДжейн, в 1988 канадского спринтера Бена Джонса сняли с Олимпиады за Винстрол.

По поводу астматиков лыжников и сестер Уильямс, конечно, не очень красивая история, но с точки зрения бюрократии там всё приемлемо, так как принимают лекарства, формально справочки есть
Россия испортила отношения с ВАДА не из-за отдельных случаев применения спортсменами допинга, а из-за вскрывшихся фактов поддержки допинговой кампании на гос уровне во время Олимпиады в Сочи.

Не надо про "исторически палки в колеса", они еще исторически с голоду помереть не давали, курятину слали, а "братья россияне" их за деньги потом продавали другим "братьям россиянам", например
Суеверный
Суеверный ответил Самедов Агил
   515 / 986
сегодня в 16:43
Все по делу! Племяш в профессиональном спорте 16 лет и там сплошь и рядом допинг...но это не значит что они святые)
Мне знакомо с советских времен и еще в юношеском спорте.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил 95-shishani-95
   258 / 986
сегодня в 16:43
А ведь большинство простых граждан верят тому, что говорит эта власть. И уверены в том, что во всём виновата Чечня. Почему никто не делал митинги, чтоб Россия оставила Чечню? Все эти взрывы домой, автобусов и т.д. доказано, что это дело рук спецслужб. Даже бывший фсбшник про это рассказывал. Женщины, которые находились внутри школы в Беслане говорили, что выстрел пошёл снаружи. То есть армия этой страны убила этих детей и женщин. Этих женщин, которые подавали заявления по поводу этого, их никто не принял всерьез. Потому что это не выгодно этой стране. Даже так называемый "террорист 1 в России" Масхадов вызвался помочь этим детям, когда был захват школы, но власть этой страны отказала ему в этом. Потому что ей невыгодно было это всё. Про это рассказывает бывший советник Путина, который был в курсе этого, который уволился после этого. Прикинь, если человек которого они выдают за террориста номер 1 в стране придёт и спасёт людей. Это ведь полный крах был бы для властей. Именно эта страна всегда убивает в Чечне, уже на протяжении 300-400 лет. В 40-х годах при высылке, Чечня(по оф данным) потеряла где-то 70% населения! Раньше, Чечня была самой большой республикой на Кавказе, теперь посмотри что осталось. Посмотри на карту Кавказа до прихода российской империи. Когда в 90-х начиналась война, Дудаев вышел на связь с кремлей(через Аушева, президент Ингушетии на тот момент), сказал что решит вопрос за 20 минут переговоров с Ельциным, на что тот ответил "я с бандитами не веду переговоры". Аушев живой свидетель. Он рассказывал про это в студии какого-то радио(не помню щас какое именно)! Это когда войска ещё не вошли в Чечню. Потом они вошли в Чечню, но после войны ушли с позором!!! То что я написал, это конечно не относится к нормальным людям этой страны!
что за чушь? виноваты во-первых по-любому боевики, захватили школу с детьми, во вторых при чем тут Ельцин?))) президентом был Путин, може Горбачева надо привлечь?))) дальше и пояснять не хочется, кто первый начал стрелять это другой вопрос, Захватили боевики, убивать по 5 человек в час стали боевики, с них и спрос, а твой Масхадов кажется потом трубу отключил на звонки Аушева?;) разберись сначала ок?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Project Pandora
   1 / 986
сегодня в 16:43
Это тоже самое, как в России есть свой суд, который к правосудию и независимости не имеет никакого отношения.
Это не тоже самое. И даже близко. У ФИФА своя служба,
свои допинг-офицеры. И ВАДА в данном случае им не указ.
Одно дело -сотрудничество с данной службой, другое-вердикты.
Решение в любом случае принимает только ФИФА. И более,никто.
На каждом мало-мальском соревновании, даже если это отборочные,
проводился допинг-контроль.Цифра допинга в футболе не дотягивает и до 1 %.
У ФИФА к нашим вопросы касаемо допинга не возникают. Сейчас это обычный вброс.
Rattlehead
Rattlehead ответил 95-shishani-95
   526 / 986
сегодня в 16:41
В точку! Враньё, воровство, кровопролитие, нарушения договоров, подлости и многое многое другое - это про эту страну! Суют свой свиной нос везде, где их вообще не должно быть: Афганистан, Чечня (и Кавказ в целом), Грузия, Украина, Сирия, Турция(которая дала отпор), и многие другие страны!
Ага, особенно Афганистан, где в результате сования Россией своего "свиного носа" былы понастроены гидро- и теплоэлектростанции, промышленные предприятия, школы, больницы, мосты, дороги, десятки тысяч жилищного фонда и т .д.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   258 / 986
сегодня в 16:37
Иванович не игрок сборной России, хватит хавать, что Вам суют, футболисты со сборной были замечены за допинг нет, тогда нех раздувать)))
Сокер постепенно превращается в желтую газету)))
Правду хоть через раз пишите, а то Ваши новости как бабка на скамейке)))
Project Pandora
Project Pandora ответил NAZAR 007
   186 / 986
сегодня в 16:37
Это тоже самое, как в России есть свой суд, который к правосудию и независимости не имеет никакого отношения.
За адекватность
За адекватность
   20 / 986
сегодня в 16:37
"Сборную России не допустят до чемпионата мира, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта." Как интересно. Беда только, что у них прав таких нет, могут только компостировать с "мировой общественностью" мозги ФИФА для принятия такого решения. Ну хоть про ЧЕ молчат, а до ЧМ в Катаре еще дожить нужно.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Project Pandora
   1 / 986
сегодня в 16:34
ВАДА пофиг, это юридический факт. А "наверняка есть" основано на том, что эта организация просто так никогда ничего не заявляла. Если они действительно так сказали, а это не извращено нашими СМИ, то у них есть на то юридические основания.
У ФИФА есть своя допинг-служба, которая
не имеет никакого отношения к WADA.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил 7 из 9
   169 / 986
сегодня в 16:33
Ты не путай страну и власть. Моя страна не хочет ни кровопролитий, ни вранья и воровства. Любой адекватный россиянин за мир и дружеское сотрудничество со всеми. Поэтому не стоит писать "Рашка" или "ваша страна такая-сякая". Мы не такие, у нас власть такая. Но власть нынешняя - это не наша страна, это не Россия.
А ведь большинство простых граждан верят тому, что говорит эта власть.
И уверены в том, что во всём виновата Чечня.
Почему никто не делал митинги, чтоб Россия оставила Чечню?
Все эти взрывы домой, автобусов и т.д. доказано, что это дело рук спецслужб. Даже бывший фсбшник про это рассказывал.
Женщины, которые находились внутри школы в Беслане говорили, что выстрел пошёл снаружи. То есть армия этой страны убила этих детей и женщин. Этих женщин, которые подавали заявления по поводу этого, их никто не принял всерьез. Потому что это не выгодно этой стране.
Даже так называемый "террорист 1 в России" Масхадов вызвался помочь этим детям, когда был захват школы, но власть этой страны отказала ему в этом. Потому что ей невыгодно было это всё. Про это рассказывает бывший советник Путина, который был в курсе этого, который уволился после этого. Прикинь, если человек которого они выдают за террориста номер 1 в стране придёт и спасёт людей. Это ведь полный крах был бы для властей.
Именно эта страна всегда убивает в Чечне, уже на протяжении 300-400 лет.
В 40-х годах при высылке, Чечня(по оф данным) потеряла где-то 70% населения!
Раньше, Чечня была самой большой республикой на Кавказе, теперь посмотри что осталось.
Посмотри на карту Кавказа до прихода российской империи.
Когда в 90-х начиналась война, Дудаев вышел на связь с кремлей(через Аушева, президент Ингушетии на тот момент), сказал что решит вопрос за 20 минут переговоров с Ельциным, на что тот ответил "я с бандитами не веду переговоры". Аушев живой свидетель. Он рассказывал про это в студии какого-то радио(не помню щас какое именно)! Это когда войска ещё не вошли в Чечню. Потом они вошли в Чечню, но после войны ушли с позором!!!
То что я написал, это конечно не относится к нормальным людям этой страны!
Project Pandora
Project Pandora ответил NAZAR 007
   186 / 986
сегодня в 16:32
Ты меня, кстати, сейчас чуть ли не в измене обвинил. Завязывай.
Project Pandora
Project Pandora ответил NAZAR 007
   186 / 986
сегодня в 16:30
ВАДА пофиг, это юридический факт. А "наверняка есть" основано на том, что эта организация просто так никогда ничего не заявляла. Если они действительно так сказали, а это не извращено нашими СМИ, то у них есть на то юридические основания.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100