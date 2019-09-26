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Наумов: «„Локомотив“ обыграет „Зенит“»

сегодня, 18:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2019 в 19:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в рамках очередного тура РПЛ.

Раз уж команда так рисковала и потерпела фиаско в Кубке России, то «Локомотив» должен выиграть. Мне кажется, железнодорожники победят с разницей в один мяч.

Не могу сказать, что «Локомотив» является фаворитом. Но он хозяин, будет играть при своих болельщиках. Мне кажется, что в этой ситуации мотивация у «Локо» немного повыше, потому что он будет играть с чемпионом России. И я думаю, что команда своим напором должна одержать победу.

Понятно, что нас ждет матч между командами, реально претендующими на чемпионство. И если мы говорим, что ЦСКА еще молод, у «Спартака» и «Краснодара» свои проблемы, то претендента на золото два — «Локомотив» и «Зенит». И это главная мотивация. Уверен, что будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус.

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Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
   796 / 950
сегодня в 18:25
28 гадалок сказали, что победит Зенит!
И цыганка Роза, сказала, что бело сине голубые выиграют, с разницей в два мяча!
Binger
Binger
   22 / 950
сегодня в 18:22
Свиньи также говорили перед матчем.
STVA 1
STVA 1
   93 / 950
сегодня в 18:20
Время покажет.
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