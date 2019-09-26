Наумов: «„Локомотив“ обыграет „Зенит“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в рамках очередного тура РПЛ.
Раз уж команда так рисковала и потерпела фиаско в Кубке России, то «Локомотив» должен выиграть. Мне кажется, железнодорожники победят с разницей в один мяч.
Не могу сказать, что «Локомотив» является фаворитом. Но он хозяин, будет играть при своих болельщиках. Мне кажется, что в этой ситуации мотивация у «Локо» немного повыше, потому что он будет играть с чемпионом России. И я думаю, что команда своим напором должна одержать победу.
Понятно, что нас ждет матч между командами, реально претендующими на чемпионство. И если мы говорим, что ЦСКА еще молод, у «Спартака» и «Краснодара» свои проблемы, то претендента на золото два — «Локомотив» и «Зенит». И это главная мотивация. Уверен, что будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус.
И цыганка Роза, сказала, что бело сине голубые выиграют, с разницей в два мяча!
И цыганка Роза, сказала, что бело сине голубые выиграют, с разницей в два мяча!