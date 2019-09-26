Наумов: «„Локомотив“ обыграет „Зенит“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в рамках очередного тура РПЛ .

Раз уж команда так рисковала и потерпела фиаско в Кубке России, то «Локомотив» должен выиграть. Мне кажется, железнодорожники победят с разницей в один мяч.

Не могу сказать, что «Локомотив» является фаворитом. Но он хозяин, будет играть при своих болельщиках. Мне кажется, что в этой ситуации мотивация у «Локо» немного повыше, потому что он будет играть с чемпионом России. И я думаю, что команда своим напором должна одержать победу.