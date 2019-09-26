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Сенников считает равными шансы «Зенита» и «Локомотива» на победу

сегодня, 14:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2019 в 19:00 Не начался

Бывший футболист Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящую игру 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Начнем с того, что это будет совершенно другая игра, которую нельзя сравнивать с матчами Кубка России. Подобные встречи всегда интересны и непредсказуемы. И я жду от матча участников Лиги чемпионов игру уровня Лиги чемпионов. В случае победы «Локомотив» догонит петербуржцев. При этом я сомневаюсь, что одна из команд будет думать, что ничья — приемлемый результат. Нужно побеждать. Тем более, что рядом есть другие соперники — «Краснодар», ЦСКА и «Ростов», — которые могут догнать в любой момент. Шансы равны, 50 на 50. Для «Локо» матч станет домашним, что плюс. Помимо этого все команды настраиваются на игру с чемпионом с удвоенной энергией. Травмированные? Если судить по встрече с «Байером», их отсутствие не сильно повлияло на команду. Наоборот, железнодорожники действовали более мобилизовано. Может быть, сейчас «Зенит» выглядит чуть-чуть постабильнее. У них очень длинная скамейка, сильное нападение. Однако команда может дать слабину в матче против сильного соперника. Тут уже на первый план подготовка к матчу, насколько тренеры разобрали сильные и слабые стороны, и воспользовались этим. А изначально шансы, конечно, равны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вылетел из Кубка России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 957
сегодня в 14:47
У Локо говорят Миранчук в строю...
У Зенита под вопросом Азмун..Дриусси..Малком...

Если б я не знал что Зенит победит , то возрозил бы про равенство шансов.....

Удачи Питеру и побед !!!
Во всех 3-х турнирах....
cska plus
cska plus
   12 / 957
сегодня в 14:36
Если шансы 50 на 50 значит будет ничья.
Т34
Т34 ответил vadexus
   41 / 957
сегодня в 14:30
Зенит сильнее, потому и победит!
Локомотив не Рубин.
mihaluch
mihaluch
   87 / 957
сегодня в 14:27
Всё идёт к тому что будет ничья.
vadexus
vadexus
   504 / 957
сегодня в 14:25
Зенит сильнее, потому и победит!
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