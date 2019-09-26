Сенников считает равными шансы «Зенита» и «Локомотива» на победу

Бывший футболист прокомментировал предстоящую игру 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Начнем с того, что это будет совершенно другая игра, которую нельзя сравнивать с матчами Кубка России. Подобные встречи всегда интересны и непредсказуемы. И я жду от матча участников Лиги чемпионов игру уровня Лиги чемпионов. В случае победы «Локомотив» догонит петербуржцев. При этом я сомневаюсь, что одна из команд будет думать, что ничья — приемлемый результат. Нужно побеждать. Тем более, что рядом есть другие соперники — «Краснодар», ЦСКА и «Ростов», — которые могут догнать в любой момент. Шансы равны, 50 на 50. Для «Локо» матч станет домашним, что плюс. Помимо этого все команды настраиваются на игру с чемпионом с удвоенной энергией. Травмированные? Если судить по встрече с «Байером», их отсутствие не сильно повлияло на команду. Наоборот, железнодорожники действовали более мобилизовано. Может быть, сейчас «Зенит» выглядит чуть-чуть постабильнее. У них очень длинная скамейка, сильное нападение. Однако команда может дать слабину в матче против сильного соперника. Тут уже на первый план подготовка к матчу, насколько тренеры разобрали сильные и слабые стороны, и воспользовались этим. А изначально шансы, конечно, равны.