Тренер молодежной сборной России прокомментировал выбор состава команды

Выбор состава национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 с Эстонией и Польшей Прокомментировал старший тренер молодежной сборной России .

На данный момент у нас добавились футболисты, которые пропустили предыдущий сбор из-за различных повреждений. На сегодняшний день они в строю, играют и готовы добиваться результата в составе молодежной сборной. Так же мы не досчитались Игнатьева, который получил дисквалификацию УЕФА согласно регламенту отборочных соревнований чемпионата Европы 2021. Отмечу, что к команде присоединиться Алексей Татаев, который в последнее время получает игровую практику в чешском клубе «Млада-Болеслав», и регулярно отмечается результативными действиями. Команда соберется на базе в Новогорск и до 9-го октября будем работать согласно намеченному плану. После обеда вылетаем в Екатеринбург, где проведем предматчевую тренировку, а на следующей день сыграем с Польшей. Затем полетим в Таллин, откуда поедем в Пярну, где сыграем с Эстонией.