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Черчесов: «Мы нацелены на попадание на чемпионат Европы»

сегодня, 14:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выход на чемпионат Европы 2020 года является профессиональной целью для национальной команды.

В моем возрасте можно мечтать? Мы [спортсмены] формулируем по-другому - мы ставим цели. Когда только сказали мечтать, я сразу [представляю] диван, пиво, вобла. Смотришь на озеро и мечтаешь, у меня вот такая ассоциация.

А профессиональная мечта не может быть, профессиональная цель может быть, я бы так сказал. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Сейчас мы просыпаемся с одной целью - как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев.

Ранее Черчесов назвал лучших вратарей страны.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 957
сегодня в 14:44
Можно сказать, что вопрос решён.
OLESOCC
OLESOCC
   535 / 957
сегодня в 14:41
На Мире уже были, осталось Европу удивить!..
Знатог
Знатог
   119 / 957
сегодня в 14:29
Цель только выход на чемпионат Европы 2020 года? а на самом чемпе ниче не надо?
Питер Ман
Питер Ман
   23 / 957
сегодня в 14:20
Где бы ты был, если бы не игроки Зенита.
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 957
сегодня в 14:19
Уже попали.
самсон круглый
самсон круглый
   920 / 957
сегодня в 14:16
Нацелиться не значеть попасть.
alex074
alex074
   113 / 957
сегодня в 14:09
Твои мечты уже осуществились: Ты -усатый чабан на пастбище с отарой барашков.
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