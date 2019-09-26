Черчесов: «Мы нацелены на попадание на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной России заявил, что выход на чемпионат Европы 2020 года является профессиональной целью для национальной команды.

В моем возрасте можно мечтать? Мы [спортсмены] формулируем по-другому - мы ставим цели. Когда только сказали мечтать, я сразу [представляю] диван, пиво, вобла. Смотришь на озеро и мечтаешь, у меня вот такая ассоциация.

А профессиональная мечта не может быть, профессиональная цель может быть, я бы так сказал. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Сейчас мы просыпаемся с одной целью - как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев.