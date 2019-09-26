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Антикризисный ужин провела «Барселона»

сегодня, 21:02

Футболисты «Барселоны» устроили внеплановый командный ужин 25-го сентября. Игроки обсуждали неудачное начало сезона. Весь тренерский штаб присутствовал на этой встрече.

Отметим, что первым прибыл на мероприятие форвард каталонцев Лионель Месси. Именно он и организовал ужин.

Ранее стало известно, что 32-летний аргентинец может пропустить Эль Классико.

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил No problem
   3 / 941
сегодня в 21:33
Ты как бро?
Приветствую, уважаемый.
Отлично.
А ты как?
No problem
No problem ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   394 / 941
сегодня в 21:31
Гном всё высчитает из зарплаты присутствующих. Аха-ха)
Ты как бро?
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 941
сегодня в 21:24
Гном всё высчитает из зарплаты присутствующих. Аха-ха)
No problem
No problem ответил Doping87
   394 / 941
сегодня в 21:23
Как ты посмел назвать своего кумира трусливым муравьём? Какие ветренные вы Барсики.)
Муравей-это Вальверде).
Doping87
Doping87 ответил ALBA BARCELONA 21
   521 / 941
сегодня в 21:22
Как ты посмел назвать своего кумира трусливым муравьём? Какие ветренные вы Барсики.)
No problem
No problem ответил 7 из 9
   394 / 941
сегодня в 21:22
Дело в том, что русское слово "класс" на испанском языке имеет одну букву "С" - clase. Вот отсюда и "clasico" - испанское слово с одной "С". Но ведь ты читаешь не испанский язык в новости, а русский, а по-русски класс пишется с двумя "С", соответственно и перевод испанского слова на русский язык пишется с двумя "С".
Испанский не читаю,но все равно вижу одно С.
Не Я придумал,не мне менять. Забудь бро.
7 из 9
7 из 9 ответил dino-hsv
   5 / 941
сегодня в 21:21
в россии один раз уже попробовали поиграться со словом и добавлением двойной "с", когда из "беларуси" выводили "белоруссию". теперь вечная тема для споров :)
Так вроде и так и так правильно - Белоруссия и республика Беларусь. Меня больше удивляет, почему - "на Украине", а не "в Украине", как должно бы быть по-правильному в моём понимании :)
7 из 9
7 из 9 ответил No problem
   5 / 941
сегодня в 21:20
Извянки чувак,но тут не одна каталашка играет,и все мы прекрасно знаем что все зарубежные желтухи пишут это слово с одной С). Да ну и *****й с ним).
Дело в том, что русское слово "класс" на испанском языке имеет одну букву "С" - clase. Вот отсюда и "clasico" - испанское слово с одной "С". Но ведь ты читаешь не испанский язык в новости, а русский, а по-русски класс пишется с двумя "С", соответственно и перевод испанского слова на русский язык пишется с двумя "С".
No problem
No problem ответил dino-hsv
   394 / 941
сегодня в 21:18
да пустят отдыхают так, как хотят. дело-то каталонское, как говорится :)
Ну),главное этот проход в Класико не закрылся...
по нужде и мячики туда можно запихать хяхяхя
Gelious
Gelious ответил ALBA BARCELONA 21
   76 / 941
сегодня в 21:17
Какой ужин,какое классико,когда середняками стали Барса и Реал. Пока не сменятся руководство обоих команд никакие ужины не помогут. Ла Лига умирает с уходом Роналду и действиями трусливого муравья.
так-то да. взаимные уколы фанатов Мадрида и Барсы стали просто какой-то традицией. а противостояние уже не то. потому что и команды уже не те. в такой упадок пришли. и национальная лига уже командам тоже не особо нужна. Реал Мадриду слишком понравилась ЛЧ, а Барселоне слишком надоел чемпионат.
dino-hsv
dino-hsv ответил No problem
   114 / 941
сегодня в 21:17
Сейчас к ним приперся ярый защитник ЛГБТ Гризманн.. теперь они могут и через задний проход застолье устроить лол.
да пустят отдыхают так, как хотят. дело-то каталонское, как говорится :)
No problem
No problem ответил dino-hsv
   394 / 941
сегодня в 21:15
не знал, что в каталонии из кризиса выходят через застолья :)
Сейчас к ним приперся ярый защитник ЛГБТ Гризманн..
теперь они могут и через задний проход застолье устроить лол.
dino-hsv
dino-hsv ответил 7 из 9
   114 / 941
сегодня в 21:15
В каталонском языке как раз с двумя. Да и в русском такое слово по-правильному должно писаться с двумя.
в россии один раз уже попробовали поиграться со словом и добавлением двойной "с", когда из "беларуси" выводили "белоруссию". теперь вечная тема для споров :)
No problem
No problem ответил 7 из 9
   394 / 941
сегодня в 21:13
В каталонском языке как раз с двумя. Да и в русском такое слово по-правильному должно писаться с двумя.
Извянки чувак,но тут не одна каталашка играет,и все мы прекрасно знаем что все зарубежные желтухи пишут это слово с одной С). Да ну и *****й с ним).
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 941
сегодня в 21:11
Какой ужин,какое классико,когда середняками стали Барса и Реал.
Пока не сменятся руководство обоих команд никакие ужины не помогут.
Ла Лига умирает с уходом Роналду и действиями трусливого муравья.
dino-hsv
dino-hsv
   114 / 941
сегодня в 21:11
не знал, что в каталонии из кризиса выходят через застолья :)
7 из 9
7 из 9 ответил No problem
   5 / 941
сегодня в 21:10
Бакарасов бро,Классико пишется с одной "С".
В каталонском языке как раз с двумя. Да и в русском такое слово по-правильному должно писаться с двумя.
No problem
No problem
   394 / 941
сегодня в 21:09
Бакарасов бро,Классико пишется с одной "С".
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 941
сегодня в 21:05
Новости топ, интересно это о как
Физручини
Физручини
   364 / 941
сегодня в 21:04
о как это интересно, топ новости
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