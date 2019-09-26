Антикризисный ужин провела «Барселона»

Футболисты «Барселоны» устроили внеплановый командный ужин 25-го сентября. Игроки обсуждали неудачное начало сезона. Весь тренерский штаб присутствовал на этой встрече.
Отметим, что первым прибыл на мероприятие форвард каталонцев Лионель Месси. Именно он и организовал ужин.
Ранее стало известно, что 32-летний аргентинец может пропустить Эль Классико.
Отлично.
А ты как?
Отлично.
А ты как?
Не Я придумал,не мне менять. Забудь бро.
Не Я придумал,не мне менять. Забудь бро.
по нужде и мячики туда можно запихать хяхяхя
по нужде и мячики туда можно запихать хяхяхя
теперь они могут и через задний проход застолье устроить лол.
теперь они могут и через задний проход застолье устроить лол.
Пока не сменятся руководство обоих команд никакие ужины не помогут.
Ла Лига умирает с уходом Роналду и действиями трусливого муравья.
Пока не сменятся руководство обоих команд никакие ужины не помогут.
Ла Лига умирает с уходом Роналду и действиями трусливого муравья.