Антикризисный ужин провела «Барселона»

сегодня, 21:02

Футболисты «Барселоны» устроили внеплановый командный ужин 25-го сентября. Игроки обсуждали неудачное начало сезона. Весь тренерский штаб присутствовал на этой встрече.

Отметим, что первым прибыл на мероприятие форвард каталонцев . Именно он и организовал ужин.

Ранее стало известно, что 32-летний аргентинец может пропустить Эль Классико.