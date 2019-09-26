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Малайзия отказалась играть в Гонконге из-за беспорядков

сегодня, 12:10

Футбольная ассоциация Малайзии отложила на неопределенный срок проведение товарищеского матча в Гонконге в связи с охватившими этот специальный административный район КНР беспорядками.

Из-за антиправительственных протестных акций, продолжающихся в бывшем британском анклаве с начала лета, были отменены ряд мероприятий, в том числе Открытый чемпионат Гонконга под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), турнир по гольфу 2019 Clearwater Bay Open серии PGA Tour Series-China.

Массовые акции протеста продолжаются уже четвертый месяц.

Напомним, что в прошлом сезоне во Франции переносили футбольные матчи из-за беспорядков.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 13:08
Товарищеский матч можно и отменить.
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