Малайзия отказалась играть в Гонконге из-за беспорядков

сегодня, 12:10

Футбольная ассоциация Малайзии отложила на неопределенный срок проведение товарищеского матча в Гонконге в связи с охватившими этот специальный административный район КНР беспорядками.

Из-за антиправительственных протестных акций, продолжающихся в бывшем британском анклаве с начала лета, были отменены ряд мероприятий, в том числе Открытый чемпионат Гонконга под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), турнир по гольфу 2019 Clearwater Bay Open серии PGA Tour Series-China.

Массовые акции протеста продолжаются уже четвертый месяц.

Напомним, что в прошлом сезоне во Франции переносили футбольные матчи из-за беспорядков.