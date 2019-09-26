Малайзия отказалась играть в Гонконге из-за беспорядков

Футбольная ассоциация Малайзии отложила на неопределенный срок проведение товарищеского матча в Гонконге в связи с охватившими этот специальный административный район КНР беспорядками.
Из-за антиправительственных протестных акций, продолжающихся в бывшем британском анклаве с начала лета, были отменены ряд мероприятий, в том числе Открытый чемпионат Гонконга под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), турнир по гольфу 2019 Clearwater Bay Open серии PGA Tour Series-China.
Массовые акции протеста продолжаются уже четвертый месяц.
Напомним, что в прошлом сезоне во Франции переносили футбольные матчи из-за беспорядков.