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Агуэро, Икарди и Ди Мария не вызваны в сборную Аргентины

28 сентября 2019, 03:04

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала заявку команды на октябрьские контрольные матчи против Эквадора и Германии.

Стоит отметить, что в состав не попали игроки ПСЖ Мауро Икарди и Анхель Ди Мария, а также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин на этой неделе объявил о завершении международной карьеры.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
28 сентября 2019 в 19:06
видать за Месси не голосовали.
cevin cigan
cevin cigan ответил handreb
28 сентября 2019 в 14:51
Опять влетят.
Кому они влетели?
handreb
handreb
28 сентября 2019 в 08:16
Опять влетят.
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября 2019 в 06:54
Пусть отдохнут.
NGYRZ
NGYRZ ответил Leha-ha50
28 сентября 2019 в 06:19
Нужно строить новую команду. Ну , а главное - нужен хороший тренер, а не физруки, которые были прежде. Нужен мужик, с характером, для которого все равны!!!
Ну да, у вас все тренеры, которые умудрились вляпаться в историю с приглашением Месси в сборную, все автоматически переходят в ранк "физруков".

Бедный Сампаоли(который привел Чили впервые в их истории к золоту Кубка Америки), до сих пор наверное дергается от нервяка, при упоминание Аргентины с Месси в составе.
NGYRZ
NGYRZ
28 сентября 2019 в 06:02
Нет, я понимаю против Эквадора их не звать, но против Германии...

Сейчас Агуэро на взлете, клепает голы в Апл как из калашникова, Ди Марияв ЛЧ совсем недавно в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень игры.
Могли бы добавить...!

Просто потом же, если проиграют немцам, оголтелые персофаны Месси будут глотки тут рвать, что без их него балласта, Аргентина проиграла.

Хотя совсем недавно, Аргентина без Месси третий раз подряд всухую обыгрывает Мексику!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября 2019 в 05:24
У Аргентины игроков на 3 сборные хватит.....
А уж на кого пальцем Месси укажет ...никто не знает....
Наверное лет через 5 ....Когда эпоха "гномоотводов" пройдет....У Аргентины будет шанс собрать в команде всех сильнейших....
Удачи !!!
cska plus
cska plus
28 сентября 2019 в 05:23
А про гнома уже не пишут, как будто ничего не происходит.
STVA 1
STVA 1
28 сентября 2019 в 05:06
Наверное это правильно. Надо строить новую сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября 2019 в 04:39
Нужно строить новую команду. Ну , а главное - нужен хороший тренер, а не физруки, которые были прежде.
Нужен мужик, с характером, для которого все равны!!!
Василий 50
Василий 50
28 сентября 2019 в 03:55
Историю Сборной Аргентины нужно начинать с нуля.
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