Агуэро, Икарди и Ди Мария не вызваны в сборную Аргентины

28 сентября 2019, 03:04

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала заявку команды на октябрьские контрольные матчи против Эквадора и Германии.

Стоит отметить, что в состав не попали игроки ПСЖ и , а также форвард «Манчестер Сити» . Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин на этой неделе объявил о завершении международной карьеры.