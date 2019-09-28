Агуэро, Икарди и Ди Мария не вызваны в сборную Аргентины

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала заявку команды на октябрьские контрольные матчи против Эквадора и Германии.
Стоит отметить, что в состав не попали игроки ПСЖ Мауро Икарди и Анхель Ди Мария, а также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин на этой неделе объявил о завершении международной карьеры.
#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA del mes de octubre. pic.twitter.com/YbU2wREjPr— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 27 сентября 2019 г.
Бедный Сампаоли(который привел Чили впервые в их истории к золоту Кубка Америки), до сих пор наверное дергается от нервяка, при упоминание Аргентины с Месси в составе.
Бедный Сампаоли(который привел Чили впервые в их истории к золоту Кубка Америки), до сих пор наверное дергается от нервяка, при упоминание Аргентины с Месси в составе.
Сейчас Агуэро на взлете, клепает голы в Апл как из калашникова, Ди Марияв ЛЧ совсем недавно в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень игры.
Могли бы добавить...!
Просто потом же, если проиграют немцам, оголтелые персофаны Месси будут глотки тут рвать, что без их него балласта, Аргентина проиграла.
Хотя совсем недавно, Аргентина без Месси третий раз подряд всухую обыгрывает Мексику!
Сейчас Агуэро на взлете, клепает голы в Апл как из калашникова, Ди Марияв ЛЧ совсем недавно в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень игры.
Могли бы добавить...!
Просто потом же, если проиграют немцам, оголтелые персофаны Месси будут глотки тут рвать, что без их него балласта, Аргентина проиграла.
Хотя совсем недавно, Аргентина без Месси третий раз подряд всухую обыгрывает Мексику!
А уж на кого пальцем Месси укажет ...никто не знает....
Наверное лет через 5 ....Когда эпоха "гномоотводов" пройдет....У Аргентины будет шанс собрать в команде всех сильнейших....
Удачи !!!
А уж на кого пальцем Месси укажет ...никто не знает....
Наверное лет через 5 ....Когда эпоха "гномоотводов" пройдет....У Аргентины будет шанс собрать в команде всех сильнейших....
Удачи !!!
Нужен мужик, с характером, для которого все равны!!!
Нужен мужик, с характером, для которого все равны!!!