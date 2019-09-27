Головин - в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Франции против «Бреста».
В прошлом туре, напомним, в матче против «Ниццы» Головин отметился дублем.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Франции против «Бреста».
В прошлом туре, напомним, в матче против «Ниццы» Головин отметился дублем.
А так в целом Саня в порядке!!!
Было бы удивительно, если бы его не включили в заявку!!!
А так в целом Саня в порядке!!!
Было бы удивительно, если бы его не включили в заявку!!!