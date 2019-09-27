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Головин - в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

сегодня, 21:55
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб БрестБрестЗавтра в 21:00 Не начался

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

В прошлом туре, напомним, в матче против «Ниццы» Головин отметился дублем.

Головин - в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Питер Ман
   74 / 853
сегодня в 22:36
Саня, думай о футболе больше, а не о прическах и клубах, хватит зарывать талант, он ещё есть судя по прошлому матчу! Повышай уровень Духовности, чтобы не вестись на гейропейские ценности и не пасть как личность!
Саня тащит Монако в этом сезоне, на ровне с Фабрегасом и Бакайоко
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Питер Ман
   5 / 853
сегодня в 22:32
Саня, думай о футболе больше, а не о прическах и клубах, хватит зарывать талант, он ещё есть судя по прошлому матчу! Повышай уровень Духовности, чтобы не вестись на гейропейские ценности и не пасть как личность!
Прическа - это прикол. Просто чего то там проспорил.
А так в целом Саня в порядке!!!
Было бы удивительно, если бы его не включили в заявку!!!
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 853
сегодня в 22:24
Саня, думай о футболе больше, а не о прическах и клубах, хватит зарывать талант, он ещё есть судя по прошлому матчу! Повышай уровень Духовности, чтобы не вестись на гейропейские ценности и не пасть как личность!
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