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Чалов, Умяров и Глушенков вошли в состав молодежной сборной России

сегодня, 15:17

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи Евро-2021 с Польшей и Эстонией. Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Данил Круговой (ФК «Рубин»).

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Напомним, что молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в матче отборочного турнира Евро-2021.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   113 / 954
сегодня в 16:46
Нормас наших Краснодарских шкетов в сборной полна коробочка, если бы Игнатьев дискву не схватил 7 академиков было бы.
Binger
Binger ответил Absinthe2
   22 / 954
сегодня в 16:16
Ни одного бомжа)))
Потому и в пролете.
Absinthe2
Absinthe2
   115 / 954
сегодня в 16:03
Ни одного бомжа)))
EAGinLE
EAGinLE
   45 / 954
сегодня в 15:50
Удачи.
Anisovich
Anisovich
   53 / 954
сегодня в 15:19
Сборная убойная, опять всё проиграет.
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