Чалов, Умяров и Глушенков вошли в состав молодежной сборной России

сегодня, 15:17

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи Евро-2021 с Польшей и Эстонией. Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев ( ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Данил Круговой ( ФК «Рубин»).

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов ( ЦСКА Москва).

Напомним, что молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в матче отборочного турнира Евро-2021.