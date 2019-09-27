Сиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом»

сегодня, 16:35

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с полузащитником .

Новое соглашение с 30-летним французом рассчитано на четыре сезона – до лета 2023 года.



Сам игрок прокомментировал удачное подписание контракта и поделился эмоциями.

Конечно, я очень горжусь тем, что подписал новое соглашение с клубом - это означает, что клуб верит в меня, и они довольны тем, что я делаю, поэтому я надеюсь, что смогу долго отдавать команде все возможное и, надеюсь, мы сможем собрать несколько трофеев вместе.

Также ранее стало известно, что «Тоттенхэм» может возглавить Аллегри.