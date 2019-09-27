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Сиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом»

сегодня, 16:35

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с полузащитником Муссой Сиссоко.

Новое соглашение с 30-летним французом рассчитано на четыре сезона – до лета 2023 года.

Сам игрок прокомментировал удачное подписание контракта и поделился эмоциями.

Конечно, я очень горжусь тем, что подписал новое соглашение с клубом - это означает, что клуб верит в меня, и они довольны тем, что я делаю, поэтому я надеюсь, что смогу долго отдавать команде все возможное и, надеюсь, мы сможем собрать несколько трофеев вместе.

 Также ранее стало известно, что «Тоттенхэм» может возглавить Аллегри.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 16:56
Хорошее дело.
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