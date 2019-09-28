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Дембеле пропустит встречу с «Хетафе», футболист снова получил травму

сегодня, 16:07
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч идет

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Усман Дембеле пропустит матч 7-го тура Ла Лиги против «Хетафе». 

Футболист получил травму левого бедра. Медицинские тесты в ближайшее время установят точные сроки восстановления футболиста. 

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   156 / 845
сегодня в 17:00
Пошло оно наухо, дно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   69 / 845
сегодня в 16:48
Мдаа..
Походу второй Диаби..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгoдoн
   11 / 845
сегодня в 16:41
Хрустальному ремеслу ленивый нигер был обучен видимо еще в Дортмунде,господином Ройсом
Он ночами в видеоигры до утра играет, были же по этому поводу скандалы, с чего организму восстанавливаться)
Рома Олейник
Рома Олейник
   474 / 845
сегодня в 16:33
Интересно, долго барселона будет с ним панькаться или одуплятся и продадут...
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 845
сегодня в 16:29
Отработанный материал. Нечего себе было карму портить выкрутасами в Боруссии.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 845
сегодня в 16:24
Здоровья Дембеле!
Ливерпулище
Ливерпулище
   791 / 845
сегодня в 16:20
140 миллионов 🤣😆😆😆😆😆
волгoдoн
волгoдoн
   318 / 845
сегодня в 16:11
Хрустальному ремеслу ленивый нигер был обучен видимо еще в Дортмунде,господином Ройсом
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   192 / 845
сегодня в 16:10
Карма за Боруссию
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