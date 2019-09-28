Дембеле пропустит встречу с «Хетафе», футболист снова получил травму

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Усман Дембеле пропустит матч 7-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
Футболист получил травму левого бедра. Медицинские тесты в ближайшее время установят точные сроки восстановления футболиста.
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Усман Дембеле пропустит матч 7-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
Футболист получил травму левого бедра. Медицинские тесты в ближайшее время установят точные сроки восстановления футболиста.
Походу второй Диаби..
Походу второй Диаби..