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Судья отказалась прекращать дело фаната ЦСКА, назвавшего Адриано обезьяной

сегодня, 12:10

Судья Татьяна Журавлева не стала прекращать дело в отношении журналиста и фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал бывшего игрока «Спартака» Луиса Адриано обезьяной. Ходатайство адвоката о прекращении производства по делу об административном правонарушении она отклонила.

Суд не имеет оснований для удовлетворения ходатайства на данном этапе, так как не началось рассмотрение дела по существу и не были исследованы доказательства. Суд примет к рассмотрению данное ходатайство вместе с другими доказательствами, которые будут представлены сторонами.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 899
сегодня в 12:44
У же вещи своими именами называть нельзя.
Беланов
Беланов
   339 / 899
сегодня в 12:44
Цорн - воплощение всего спартаковского стукаческого духа
Footbolista
Footbolista
   4 / 899
сегодня в 12:33
подсолят еще чутка малосолова...
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Ваня лучший
   67 / 899
сегодня в 12:24
Не надо фантазий. Дело административное. В худшем случае штраф 1500 руб. И то не факт. Что делать если Адриано реально внешне до боли напоминает обезьяну? Кто то напоминает кролика, кто то льва, а кто то обезьяну. Что поделаешь?
А у тебя на аве не напоминает?? хаха
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Faustello
   116 / 899
сегодня в 12:23
Когда Томас пересажает всех коней ты его обнимешь и расцелуешь? )))
Не надо фантазий. Дело административное. В худшем случае штраф 1500 руб. И то не факт. Что делать если Адриано реально внешне до боли напоминает обезьяну? Кто то напоминает кролика, кто то льва, а кто то обезьяну. Что поделаешь?
шацк
шацк
   318 / 899
сегодня в 12:20
Зачем такие новости выдавать с комментариями? У вас много читателей и хотите заБАНить часть?
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   149 / 899
сегодня в 12:18
Овес кушать будет с водичкой
Когда Томас пересажает всех коней ты его обнимешь и расцелуешь? )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 899
сегодня в 12:13
Овес кушать будет с водичкой
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