Судья отказалась прекращать дело фаната ЦСКА, назвавшего Адриано обезьяной

сегодня, 12:10

Судья Татьяна Журавлева не стала прекращать дело в отношении журналиста и фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал бывшего игрока «Спартака» обезьяной. Ходатайство адвоката о прекращении производства по делу об административном правонарушении она отклонила.