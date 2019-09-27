Судья отказалась прекращать дело фаната ЦСКА, назвавшего Адриано обезьяной

Судья Татьяна Журавлева не стала прекращать дело в отношении журналиста и фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал бывшего игрока «Спартака» Луиса Адриано обезьяной. Ходатайство адвоката о прекращении производства по делу об административном правонарушении она отклонила.
Суд не имеет оснований для удовлетворения ходатайства на данном этапе, так как не началось рассмотрение дела по существу и не были исследованы доказательства. Суд примет к рассмотрению данное ходатайство вместе с другими доказательствами, которые будут представлены сторонами.