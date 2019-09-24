Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура РПЛ.
28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Тамбов»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Ростов» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), АVAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
29 сентября (воскресенье)
«Урал» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Рубин» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
30 сентября (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
Напомним, что ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ.
Что проморгают слепошарые на поле, возможно, увидят люди на повторах...
Что проморгают слепошарые на поле, возможно, увидят люди на повторах...
Перестраховка???)))
Удачи Зениту !!!
Как показывает практика даже неимоверное желание судейского корпуса сохранить интригу в чемпе методом отмены трети всех голов Зенита - не работает....)))
Перестраховка???)))
Удачи Зениту !!!
Как показывает практика даже неимоверное желание судейского корпуса сохранить интригу в чемпе методом отмены трети всех голов Зенита - не работает....)))
Сегодня 15:12
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
А ничегочто Спартак при вилкове, вашем, в этом году 4 игры проиграл?
Спартак проигрывает не только при Вилкове. Спартак сейчас проигрывает при любом судье.
Сегодня 15:12
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
А ничегочто Спартак при вилкове, вашем, в этом году 4 игры проиграл?
Спартак проигрывает не только при Вилкове. Спартак сейчас проигрывает при любом судье.
Интересно теперь кого
Интересно теперь кого