ГлавнаяНовости

Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России

сегодня, 14:27

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура РПЛ.

28 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Тамбов»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Ростов» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), АVAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

29 сентября (воскресенье)

«Урал» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

30 сентября (понедельник)

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Напомним, что ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В ноябре будет обсуждаться реформа работы судей
19 сентября Комментарии6
Пустовойтова включена в список арбитров на обслуживание матчей ПФЛ
19 сентября Комментарии5
Гинер не стал общаться с журналистами после исполкома РФС
19 сентября Комментарии10
Гинер жестко раскритиковал Александра Егорова
19 сентября Комментарии16
Лапочкин рассказал, как однажды был в бане с Анюковым и Кержаковым
18 сентября Комментарии33
Лапочкин рассказал про 3500 нецензурных сообщений в соцсетях
18 сентября Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   180 / 986
сегодня в 18:08
Вилкову будет трудно в этой игре
scikuni
scikuni
   814 / 986
сегодня в 17:54
че казарцева а не безбородова поставил газпром
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 986
сегодня в 17:44
ВАР будет, уже хорошо. Хоть косяков будет поменьше.
Что проморгают слепошарые на поле, возможно, увидят люди на повторах...
RBA
RBA ответил Питер Ман
   529 / 986
сегодня в 17:44
Удачи Зениту, чувствую, в этом сезоне можно взять в маскве 4 победы, 2 уже есть, и подтвердить, что Питер - столица футбола
Питер никогда не был, и никогда не будет столицей футбола. Уйдут деньги и Газпром,и вы опять превратитесь в ничто( карета снова станет тыквой).
Сп62
Сп62 ответил Геннадьич
   294 / 986
сегодня в 17:28
Он просто очень слабый судья. Поэтому может испортить игру любой команде. Вопрос, кому повезёт.
Санчо Панса
Санчо Панса
   194 / 986
сегодня в 17:24
Объективного ему судейства! Пусть этот тур пройдет без судейских косяков. Успехов ЦСКА и Оренбургу!
112910415
112910415
   66 / 986
сегодня в 17:12
победит правильнейший !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 986
сегодня в 17:04
Паровозов, а на этом бобе не пишут стату его судейства кочегаров?
andrefino13
andrefino13
   283 / 986
сегодня в 16:47
Что это с питерскими, матч ещё не состоялся, а судьи уже виноваты?)))
Геннадьич
Геннадьич
   663 / 986
сегодня в 16:30
Бедный ЛОКО! Нет в РФПЛ более ангажированного судьи,чем это изделие №....Ощущение такое,что за ЦСКА он болеет,а в Питере комиссионные получает.Ведет себя предельно нагло,и в этой своей наглости напоминает мне еще один такой же экземпляр-судью Гвардиса,слава богу, уже пенсионера(кто постарше-его вспомнят).
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 986
сегодня в 16:28
Удачи Зениту, чувствую, в этом сезоне можно взять в маскве 4 победы, 2 уже есть, и подтвердить, что Питер - столица футбола
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 986
сегодня в 16:00
Почему VAR ...что в Черкизове что в Краснодаре в руках москвичей..???
Перестраховка???)))

Удачи Зениту !!!
Как показывает практика даже неимоверное желание судейского корпуса сохранить интригу в чемпе методом отмены трети всех голов Зенита - не работает....)))
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 986
сегодня в 15:52
Мешков теперь на ВАРе нам пенальти выдумает .
-Хостинский-
-Хостинский-
   306 / 986
сегодня в 15:52
Пиши - пропало
Mangur
Mangur
   205 / 986
сегодня в 15:46
Сложный матч для Динамо в Ростове.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил 25процентный клоун
   69 / 986
сегодня в 15:35
Вилков весь год тащит Локо))))))) а в том году зенит)))) Интересно теперь кого
Если только тебя. За яйца.
Zenit_84
Zenit_84
   140 / 986
сегодня в 15:35
Нормально суди!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 15:31
ох и зенит что хочет то и делает)))))
Danrog
Danrog ответил Паровозов
   340 / 986
сегодня в 15:29
Бедненькие, на бобсокере привели статистику , Вилков отсудил 31 матч питерских, из которых только один они проиграли. Ну и кто кого обложил ещё) Ручной судейка зенита получается.
Просто Зенит играет хорошо, он же чемпион.
Паровозов
Паровозов ответил Ангел неБесГрешен
   151 / 986
сегодня в 15:27
Этот упырь на ВАРе З гола татарам отменил, а теперь в главных. И ВАРить будет Москва и окрестности. И Сухину никто не отменял. Короче, трудно придется Зениту. Обложили.
Бедненькие, на бобсокере привели статистику , Вилков отсудил 31 матч питерских, из которых только один они проиграли. Ну и кто кого обложил ещё) Ручной судейка зенита получается.
Aerobniy
Aerobniy
   287 / 986
сегодня в 15:26
Оказывается, в том, что свиньи четыре игры проиграли, виноват Вилков, но вовсе не ворюга Цорн.
Aniva
Aniva
   95 / 986
сегодня в 15:18
25процентный клоун
Сегодня 15:12
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
А ничегочто Спартак при вилкове, вашем, в этом году 4 игры проиграл?

Спартак проигрывает не только при Вилкове. Спартак сейчас проигрывает при любом судье.
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   47 / 986
сегодня в 15:17
А ничегочто Спартак при вилкове, вашем, в этом году 4 игры проиграл?
В этом вина только Спартака ))
Союзник противников
Союзник противников ответил d_fincher
   16 / 986
сегодня в 15:14
У Вилкова уже дали отопление. И газ.
У него "трёхконтурный индивидуальный газовый котёл"-отопление,горячая вода,горячие премии. Ему наша "централка"-пофиг"
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   15 / 986
сегодня в 15:12
А ничегочто Спартак при вилкове, вашем, в этом году 4 игры проиграл?
d_fincher
d_fincher
   40 / 986
сегодня в 15:11
У Вилкова уже дали отопление. И газ.
амурец
амурец
   88 / 986
сегодня в 15:10
надеюсь будет судить честно
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 15:09
Зениту и Оренбургу разгромной победы. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 986
сегодня в 15:05
Вилков весь год тащит Локо))))))) а в том году зенит))))
Интересно теперь кого
Admin_soccera
Admin_soccera
   597 / 986
сегодня в 14:57
У Оренбурга будет редкая возможность получить овации и уважение всех болельщиков, которые следят за РПЛ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100