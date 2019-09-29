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Монтелла прокомментировал предстоящую встречу с «Миланом»

сегодня, 12:05
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина21:45 Не начался

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящий матч 6-го тура Серии А против «Милана». 

Это наша третья игра за короткий промежуток времени, но, к счастью, это касается и «Милана». 

Я думаю, что у них в команде прошли большие ротации. В этом мы равны. Очень беспокоишься о физической форме игроков, когда играешь по три матча в неделю. Это тяжело для футболистов, которые имеют мало игрового времени. Менталитет здесь играет ключевое значение. Именно это показывает разницу в уровне игроков.

Напомним, что в матче пятого тура Серии А «Фиорентина» переиграла «Сампдорию».

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