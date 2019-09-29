Монтелла прокомментировал предстоящую встречу с «Миланом»

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал предстоящий матч 6-го тура Серии А против «Милана».

Это наша третья игра за короткий промежуток времени, но, к счастью, это касается и «Милана».

Я думаю, что у них в команде прошли большие ротации. В этом мы равны. Очень беспокоишься о физической форме игроков, когда играешь по три матча в неделю. Это тяжело для футболистов, которые имеют мало игрового времени. Менталитет здесь играет ключевое значение. Именно это показывает разницу в уровне игроков.