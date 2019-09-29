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«Наполи» обыграл «Брешию». У гостей забил Балотелли

сегодня, 15:34
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

«Наполи» обыграл «Брешию» в матче 6-го тура Серии А.

«Наполи» (12 очков) занимает 4 место в турнирной таблице, «Брешиа» (6 пунктов) расположилась на 14 позиции.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Брешиа» 2:1 (2:0)
Голы: Мертенс 13, Манолас 45+4 - Балотелли 67

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас (Луперто 65), Максимович (Хисай 76), Гулям, Кальехон , Аллан, Руис, Зелински, Мертенс, Льоренте (Элмас 73)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Мартелла (Матею 69), Бизоли, Тонали, Дессена (Ромуло 72), Шпалек (Матри 85), Доннарумма, Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.

Предупреждения: Манолас 19, Сабелли 33, Хисай 78

В прошлом туре «Наполи» дома уступил «Кальяри».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Жека10
   18 / 865
сегодня в 16:14
в прошлом сезоне когда Аякс выбил твой Ювентус из ЛЧ так ты неделю в онлайн не выходил.Горевал наверное?Аха-ха
да не смотрел за псв хахахаа
ДСА
ДСА
   134 / 865
сегодня в 16:14
Как-то тяжело победили.
Nickolai S
Nickolai S
   559 / 865
сегодня в 16:08
Тяжёлый и вязкий соперник. Да ещё на фоне общей усталости. С победой. Пора наверстывать упущенное.
Жека10
Жека10 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   305 / 865
сегодня в 16:00
Брешиа и мусорке нервы потрепала)
в прошлом сезоне когда Аякс выбил твой Ювентус из ЛЧ так ты неделю в онлайн не выходил.Горевал наверное?Аха-ха
Жека10
Жека10 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   305 / 865
сегодня в 15:59
Брешиа и мусорке нервы потрепала)
    Шуnя771
    Шуnя771
       38 / 865
    сегодня в 15:48
    Пылит потихоньку звездный!
    dimagas1
    dimagas1
       124 / 865
    сегодня в 15:46
    Я то думал Балотелли уже того в рэперы или блогеры ушел))
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       2 / 865
    сегодня в 15:44
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         43 / 865
      сегодня в 15:36
      Наполи с победой!
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