«Наполи» обыграл «Брешию». У гостей забил Балотелли

«Наполи» обыграл «Брешию» в матче 6-го тура Серии А.
«Наполи» (12 очков) занимает 4 место в турнирной таблице, «Брешиа» (6 пунктов) расположилась на 14 позиции.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Брешиа» 2:1 (2:0)
Голы: Мертенс 13, Манолас 45+4 - Балотелли 67
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас (Луперто 65), Максимович (Хисай 76), Гулям, Кальехон , Аллан, Руис, Зелински, Мертенс, Льоренте (Элмас 73)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Мартелла (Матею 69), Бизоли, Тонали, Дессена (Ромуло 72), Шпалек (Матри 85), Доннарумма, Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.
Предупреждения: Манолас 19, Сабелли 33, Хисай 78
В прошлом туре «Наполи» дома уступил «Кальяри».