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«Реал» и «Атлетико» победителя не выявили

вчера, 23:50
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (15 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Атлетико» (14 очков) - третий.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Реал» 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди дос Сантос (Лемар 61), Коке, Партей, Сауль, Витоло (Корреа 46), Жоау Фелиш (Льоренте 70), Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Каземиро, Бэйл, Вальверде (Модрич 68), Кроос, Азар (Хамес 77), Бензема (Йович 88)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Начо 22, Варан 69

Ранее «Барселона» обыграла «Хетафе».

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Все комментарии
ABir
ABir
   322 / 859
сегодня в 01:08
Реал имел больше моментов, и больше заслуживал победы
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил cevin cigan
   136 / 859
сегодня в 01:03
Реалу давно нужно было играть так. В обороне полный порядок,а моменты по любому будут. Забей Карим тот гол и кк-ку матрасы!
Москва не сразу строилась.......
nnnb199O
nnnb199O
   364 / 859
сегодня в 00:52
Го...но а не матч, унылая днищща.
cevin cigan
cevin cigan
   17 / 859
сегодня в 00:51
Это вам не в товарняках Реал колпашить. Чего матрасы не рубились как в предсезонке? Радовались как дети. Сейчас нужно было темп поднимать,а тут Реал предстал со своей собранность и матрасы пшикнулись.............
Hamman
Hamman
   416 / 859
сегодня в 00:38
Учитывая что у Атлетико одна из самых вязких оборон в мировом футболе и команда очень мало пропускает, а Реал переживает перестройку и ряд основных игроков либо травмированы, либо только вернулись из лазарета, сегодняшний результат можно назвать положительным как для хозяев поля, так и для гостей...
7 из 9
7 из 9
   8 / 859
сегодня в 00:32
Коротко о матче - минус два часа жизни впустую.
dimagas1
dimagas1 ответил kamilchik
   118 / 859
сегодня в 00:32
Азар - его уровень это Челси... зачем брали? Таких как он да и лучше, полно же в составе. Бэйл не потащил, жаль. Облак тащер!
Судя по тому как играет современный Реал и Челси то он пошел на понижение.
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   17 / 859
сегодня в 00:22
Третий матч на ноль, два из которых с Севильей и Атлетико это очень хорошо, и что наконец-то стали уделять внимание обороне и более компактно играть в центре - это тоже хорошо, но вот только совсем не радует беззубое нападение, а именно фланги. Ни Азар, ни Бэйл ничего выдающегося показать не смогли. Но зато приятно было смотреть как оба отрабатывали в обороне, даже Бенз бегал на свою половину поля отбирать мячи. В общем наладить оборонительные действия Зидану вроде бы удалось, осталось наладить работу атакующей линии и выходы в контратаки.
Зидан не рискнул молодёжь выпускать. Может и правильно. В конце концов,это же ничья не с Вальядолидом.
Incredulous
Incredulous
   97 / 859
сегодня в 00:17
Третий матч на ноль, два из которых с Севильей и Атлетико это очень хорошо, и что наконец-то стали уделять внимание обороне и более компактно играть в центре - это тоже хорошо, но вот только совсем не радует беззубое нападение, а именно фланги. Ни Азар, ни Бэйл ничего выдающегося показать не смогли. Но зато приятно было смотреть как оба отрабатывали в обороне, даже Бенз бегал на свою половину поля отбирать мячи. В общем наладить оборонительные действия Зидану вроде бы удалось, осталось наладить работу атакующей линии и выходы в контратаки.
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   17 / 859
сегодня в 00:14
Бейл сегодня конечно расстрелял всех воробьев на ВМ! Хорошая игра была мне понравилось, нехватило конечно голов, но и так сойдет. Радуюсь, что хотя бы не пропустили!
На выезде с матрасами сойдёт,я тоже так думаю.
NGYRZ
NGYRZ
   31 / 859
сегодня в 00:11
Бейл сегодня конечно расстрелял всех воробьев на ВМ!

Хорошая игра была мне понравилось, нехватило конечно голов, но и так сойдет. Радуюсь, что хотя бы не пропустили!
juvenale
juvenale
   13 / 859
сегодня в 00:09
атлеты у себя на поле 0 моментов
lobsterdam
lobsterdam
   210 / 859
сегодня в 00:08
жаль зря потраченного времени: не смотрел лалигу и не надо было начинать! То ли дело МС против Эвертона! Смотреть было на что!
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
   378 / 859
сегодня в 00:08
Реал единственный клуб который еще не проиграла в чемпионате есть ощушения что в этом году именно Реал выиграет чемпионат
kamilchik
kamilchik
сегодня в 00:07
Азар - его уровень это Челси... зачем брали? Таких как он да и лучше, полно же в составе. Бэйл не потащил, жаль. Облак тащер!
cevin cigan
cevin cigan
   17 / 859
сегодня в 00:07
Матрасы думали,что Реал понесётся вперёд,а те их будут ловить на контр атаках. Хрен вам матрасы,Реал стал умней,никуда не бежал и ждал ошибки соперника. В конце концов,это матрасы дома играли,они должны были авантюрничать,а Реалу пох,они на первом идут,зачем им было сломя голову идти вперёд и подставляться???
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   154 / 859
сегодня в 00:03
Давно такого скучного дерби не было
амурец
амурец
   72 / 859
сегодня в 00:01
Да уж, как то не весело матч прошёл
Colchoneros
Colchoneros
   283 / 859
вчера в 23:58
Скучным получилось Мадридское дерби!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DGIIIIN
   7 / 859
вчера в 23:57
    Gelious
    Gelious
       100 / 859
    вчера в 23:56
    Очень не хватает Мадриду его коронной сыгранности на флангах накоротке. Оно и понятно:начало сезона, травмы Иско, Марсело и Модрича.
    DGIIIIN
    DGIIIIN ответил cevin cigan
       390 / 859
    вчера в 23:56
    Реалу давно нужно было играть так. В обороне полный порядок,а моменты по любому будут. Забей Карим тот гол и кк-ку матрасы!
      DGIIIIN
      DGIIIIN ответил 25процентный клоун
         390 / 859
      вчера в 23:56
      Вот и весь Реал Зидана, второй матч подряд без командных голов
      Кумыса попей, борсок съешь, будет и на нашем дворе Мадридский бешпармак!


      АХа-ах)
      Тео Джонс
      Тео Джонс
         106 / 859
      вчера в 23:55
      Самый днищенский матч за сегодняшний день, скукота как будто гробовая.
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Зидан 1972
         17 / 859
      вчера в 23:55
      Реал был хорош!
      Реалу давно нужно было играть так. В обороне полный порядок,а моменты по любому будут. Забей Карим тот гол и кк-ку матрасы!
      DGIIIIN
      DGIIIIN
         390 / 859
      вчера в 23:55
      Хороший результат,эти два отвратных стиля друг друга стоят. Ну а нам вворачиваться в лидеры чемпионата!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         7 / 859
      вчера в 23:54
      Вот и весь Реал Зидана, второй матч подряд без командных голов
      No problem
      No problem
         121 / 859
      вчера в 23:54
      Зря время потерял.
      Ниочем матч.
      Зизу 8а,держал Модрича и Хамеса почти до конца игры.
      Азар ваще походу не понял куда попал.
      62о а не игра.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         65 / 859
      вчера в 23:54
      Ничья в пользу Барселоны)
      Точнее в пользу Гранады))
      Смотрел первый тайм, понравился больше всех Томас Парти.
      Ну и можно отметить, что сливочные не пропустили сегодня.
      eleven LC
      eleven LC
         126 / 859
      вчера в 23:54
      вполне приемлимый результат,Реал мог и выиграть!
      А самое главное это третий матч подряд на ноль!
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