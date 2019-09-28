«Реал» и «Атлетико» победителя не выявили

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (15 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Атлетико» (14 очков) - третий.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Реал» 0:0
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди дос Сантос (Лемар 61), Коке, Партей, Сауль, Витоло (Корреа 46), Жоау Фелиш (Льоренте 70), Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Каземиро, Бэйл, Вальверде (Модрич 68), Кроос, Азар (Хамес 77), Бензема (Йович 88)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Начо 22, Варан 69
Ранее «Барселона» обыграла «Хетафе».
Хорошая игра была мне понравилось, нехватило конечно голов, но и так сойдет. Радуюсь, что хотя бы не пропустили!
Хорошая игра была мне понравилось, нехватило конечно голов, но и так сойдет. Радуюсь, что хотя бы не пропустили!
АХА_ХА)
АХА_ХА)
АХа-ах)
АХа-ах)
Ниочем матч.
Зизу 8а,держал Модрича и Хамеса почти до конца игры.
Азар ваще походу не понял куда попал.
62о а не игра.
Ниочем матч.
Зизу 8а,держал Модрича и Хамеса почти до конца игры.
Азар ваще походу не понял куда попал.
62о а не игра.
Точнее в пользу Гранады))
Смотрел первый тайм, понравился больше всех Томас Парти.
Ну и можно отметить, что сливочные не пропустили сегодня.
Точнее в пользу Гранады))
Смотрел первый тайм, понравился больше всех Томас Парти.
Ну и можно отметить, что сливочные не пропустили сегодня.
А самое главное это третий матч подряд на ноль!
А самое главное это третий матч подряд на ноль!