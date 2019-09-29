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«Витесс» Слуцкого одержал очередную победу в сезоне

сегодня, 15:28
ВаалвейкЛоготип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)1 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

«Витесс» обыграл на выезде «Ваалвейк» в рамках 8-го тура чемпионата Нидерландов. Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого забрались на третье место (17 очков) в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Валвейк, стадион Мандемакерс

«Ваалвейк» - «Витесс» 1:2 (0:1)
Голы: Лееманс 52 (пенальти) - Дико 16, Таннане 77 (пенальти)

«Витесс»: Пасвер, Леливельд, Духи, Обиспо, Кларк, Таннане (Фор 82), Базур, Беро, Дико (Грот 65), Матавж, Линссен (Даса 57)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Венте 56, Лееманс 70

Удаление: Леливельд 49

В прошлом туре «Витесс» обыграл «Фортуну».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   196 / 865
сегодня в 16:16
Пока за призы борются, уже хорошо.
RussianMango
RussianMango
   143 / 865
сегодня в 16:12
На соккере только очередные победы Витесса освещают? Не помню в новостях про 0:5 от ПСВ...или что то пропустил? А так, с победой пельменя, пусть и дальше побеждает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 865
сегодня в 16:08
Громкое название, а по факту они проиграли 0-5 дома ПСВ, а после этого ужасно провели два матча с последним и предпоследними местами, "Фортуной" и "Ваалвейком", которые просто мальчики для битья для всех, отскакивают во втором тайме.

Поэтому неизвестно, что ждет команду в ближайших матчах.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 865
сегодня в 16:05
Молодцы, в меньшинстве вырвали победу!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   175 / 865
сегодня в 16:02
Хорошо, поздравляю!
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 865
сегодня в 15:49
Викторович жжет!
spartach091
spartach091
   179 / 865
сегодня в 15:43
С победой
oFANATo
oFANATo
   30 / 865
сегодня в 15:42
С победой Леонид Викторович и Витесс!
ошалевший
ошалевший
   286 / 865
сегодня в 15:42
2 пендаля? у лёни что в конюшне что за рубежом команды только так и набирают очки
allemz
allemz
   33 / 865
сегодня в 15:33
Тяжело Лене без Эдегора.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   381 / 865
сегодня в 15:33
еле-еле,благодаря спорному пенальти
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