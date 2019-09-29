«Витесс» Слуцкого одержал очередную победу в сезоне

«Витесс» обыграл на выезде «Ваалвейк» в рамках 8-го тура чемпионата Нидерландов. Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого забрались на третье место (17 очков) в турнирной таблице чемпионата Голландии.
Валвейк, стадион Мандемакерс
«Ваалвейк» - «Витесс» 1:2 (0:1)
Голы: Лееманс 52 (пенальти) - Дико 16, Таннане 77 (пенальти)
«Витесс»: Пасвер, Леливельд, Духи, Обиспо, Кларк, Таннане (Фор 82), Базур, Беро, Дико (Грот 65), Матавж, Линссен (Даса 57)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
Предупреждения: Венте 56, Лееманс 70
Удаление: Леливельд 49
В прошлом туре «Витесс» обыграл «Фортуну».
Поэтому неизвестно, что ждет команду в ближайших матчах.
Поэтому неизвестно, что ждет команду в ближайших матчах.