ЦСКА разгромил «Урал» и единолично возглавил таблицу РПЛ

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 11-го тура РПЛ.
ЦСКА единолично возглавил таблицу РПЛ (25 очков), а «Урал» занимает шестую позицию (14 очков).
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - ЦСКА - 0:3 (0:1)
Голы: Магнуссон 18, Сигурдссон 57, Бийол 66
Нереализованный пенальти: - Чалов 77
«Урал»: Баклов, Меркулов, Поляков, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Бавин 78), Августиняк, Димитров (Кухарчик 68), Панюков (Бикфалви 46), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев, Марио Фернандес, Обляков, Ахметов (Нисимура 79), Влашич (Бистрович 69), Кучаев, Чалов (Бистрович 69), Сигурдссон (Бийол 62)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Сигурдссон 53, Емельянов 76
Судья: Кукуян Павел.
В другом матче тура «Локомотив» обыграл «Зенит».
что он так хейтит?) Я не вдавался в суть)
Я тоже очень далеко не фанат коней,
но не признавать, что Игорян сейчас
для сборной только во благо, не понимаю.
что он так хейтит?) Я не вдавался в суть)
Я тоже очень далеко не фанат коней,
но не признавать, что Игорян сейчас
для сборной только во благо, не понимаю.
покорите «сливочных»
ах—ха—ха)))))
покорите «сливочных»
ах—ха—ха)))))
Гончаренко просто Дэвид блейн, реально из этого состава, с юнцами, кучей травмированных, без скамейки выжимает маскимум и самое главное автобус не ставит, хоть и в 3 центр дефа от обороны мы ещё ни разу не играли, исключение когда по счету
Гончаренко просто Дэвид блейн, реально из этого состава, с юнцами, кучей травмированных, без скамейки выжимает маскимум и самое главное автобус не ставит, хоть и в 3 центр дефа от обороны мы ещё ни разу не играли, исключение когда по счету
возможен план возврата с помощью верхов )
P.S. И гордость останется при этом на уровне )
возможен план возврата с помощью верхов )
P.S. И гордость останется при этом на уровне )
для меня лично, как для болельщика сборной , ключевое,
это то, что Игорь сейчас бриллиант для сборной на фоне
нынешних дыркачей ) И ты сам это прекрасно знаешь )
для меня лично, как для болельщика сборной , ключевое,
это то, что Игорь сейчас бриллиант для сборной на фоне
нынешних дыркачей ) И ты сам это прекрасно знаешь )
за 33 года = это лучший результат сборной на мировых мундиалях,
какая бы не была игра, лежачая, стоячая, тухлая. дохлая, но факт
1/4 финала никуда не денется . Греки -2004 смотрелись гораздо
бледнее на Евро, но Рехагель знал, что по другому чемпионами
он их не сделает, и сделал ведь ) Поэтому, ияходя из голых цифр,
доверяю Саламычу, никто из предшественников, ни Газзаев, ни Романцев,
ни Ярцев, ни Игнатьев, ни Капелло, ни Адвокаат не добились того результата,
который получил Черчесов . А искать добра от добра, как говорится. не принято )
за 33 года = это лучший результат сборной на мировых мундиалях,
какая бы не была игра, лежачая, стоячая, тухлая. дохлая, но факт
1/4 финала никуда не денется . Греки -2004 смотрелись гораздо
бледнее на Евро, но Рехагель знал, что по другому чемпионами
он их не сделает, и сделал ведь ) Поэтому, ияходя из голых цифр,
доверяю Саламычу, никто из предшественников, ни Газзаев, ни Романцев,
ни Ярцев, ни Игнатьев, ни Капелло, ни Адвокаат не добились того результата,
который получил Черчесов . А искать добра от добра, как говорится. не принято )
Его усач не смог уговорить, побежал на верха, дабы люди с Кремля попросили Игнаху.
Так что, не удивлюсь, что этот ход уже в лысой голове и по Игорю.
Его усач не смог уговорить, побежал на верха, дабы люди с Кремля попросили Игнаху.
Так что, не удивлюсь, что этот ход уже в лысой голове и по Игорю.
с ним нереально конкурировать))) Привет, Назар!)
с ним нереально конкурировать))) Привет, Назар!)
https://www.youtube.com/watch?v=wzrk3OpcLoU
Игорь то не сегодня и не вчера ушел со сборной)) что бы сегодня начинать готовить)
Игорь то не сегодня и не вчера ушел со сборной)) что бы сегодня начинать готовить)
можно до 2030 года смело знать кто выиграет в матче Урал-Цска)))))
можно до 2030 года смело знать кто выиграет в матче Урал-Цска)))))
Сафонова ? Лунева ? Ты же видел, как они косячат,
особенно. Лунев. А Матвей продержался немного,
и тоже на те же грабли начал напарываться .
Гиля - не конкурент Игоряну.Поэтому буду очень рад, если Усы
все же вернет Игоряна перед Евро, альтернативы ему пока нет.
Сафонова ? Лунева ? Ты же видел, как они косячат,
особенно. Лунев. А Матвей продержался немного,
и тоже на те же грабли начал напарываться .
Гиля - не конкурент Игоряну.Поэтому буду очень рад, если Усы
все же вернет Игоряна перед Евро, альтернативы ему пока нет.