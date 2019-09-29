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ЦСКА разгромил «Урал» и единолично возглавил таблицу РПЛ

сегодня, 13:22
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ЦСКА обыграл «Урал» в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА единолично возглавил таблицу РПЛ (25 очков), а «Урал» занимает шестую позицию (14 очков).

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - ЦСКА - 0:3 (0:1)
Голы: Магнуссон 18, Сигурдссон 57, Бийол 66
Нереализованный пенальти: - Чалов 77

«Урал»: Баклов, Меркулов, Поляков, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Бавин 78), Августиняк, Димитров (Кухарчик 68), Панюков (Бикфалви 46), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев, Марио Фернандес, Обляков, Ахметов (Нисимура 79), Влашич (Бистрович 69), Кучаев, Чалов (Бистрович 69), Сигурдссон (Бийол 62)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Сигурдссон 53, Емельянов 76

Судья: Кукуян Павел.

В другом матче тура «Локомотив» обыграл «Зенит».

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил RamonCSKA
   3 / 863
сегодня в 14:57
Может вы где то ему дорогу перешли,
что он так хейтит?) Я не вдавался в суть)
Я тоже очень далеко не фанат коней,
но не признавать, что Игорян сейчас
для сборной только во благо, не понимаю.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Армейская душа
   24 / 863
сегодня в 14:54
Да. И не 0-7, не 1-18. Можешь дальше щёки раздувать - "покорителям квалификации" только это и остаётся на 10-м месте
ждем продолжение банкета в ЛЕ))))))
покорите «сливочных»
ах—ха—ха)))))
RamonCSKA
RamonCSKA
   150 / 863
сегодня в 14:52
все по делу
Гончаренко просто Дэвид блейн, реально из этого состава, с юнцами, кучей травмированных, без скамейки выжимает маскимум и самое главное автобус не ставит, хоть и в 3 центр дефа от обороны мы ещё ни разу не играли, исключение когда по счету
Absinthe2
Absinthe2 ответил NAZAR 007
   55 / 863
сегодня в 14:51
Привет, Абсент ! Мне до лампочки его клубные антирекорды, для меня лично, как для болельщика сборной , ключевое, это то, что Игорь сейчас бриллиант для сборной на фоне нынешних дыркачей ) И ты сам это прекрасно знаешь )
Я бы на Сафонова поставил. Это наше будущее в воротах. А пока он подрастает, первый номер - Гиля. Акинфеев боится мяча в игре с европейцами. Это уже на уровне психики. Сломлена она у него)
andrey11692
andrey11692
сегодня в 14:51
Армейцев с ПОБЕДОЙ!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса ответил kingoffam
   160 / 863
сегодня в 14:51
Болгария позади,севилья впереди.И испанцы не Урал-ноги раздвигать не будут.
Вообщем то не Севилья, а Эспаньол) Учи мат.часть!
andrefino13
andrefino13 ответил joni1976
   377 / 863
сегодня в 14:50
Ну наконец то, встретил человека, который любит свой клуб, как я свой, адекватно, по человечески.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил NAZAR 007
   150 / 863
сегодня в 14:49
он обычный хейтер, при любых раскладах либо промолчит либо все равно будет хейтить
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил andrefino13
   3 / 863
сегодня в 14:48
Извините чуть что, что встреваю в разговор, но Черчесов не будет бегать за Игорем, если Игорь сам не вернётся, а это опять вряд-ли, гордость никто не отменял, то будет стоять Гиля, а Сафонов да, всё таки не выдержал пресс славы, Лунев всем сам показывает, что поиграл в сборной, и ладно, жизнь удалась, работать не заставишь.
Ну вон же Петруха пишет, что в лысой голове
возможен план возврата с помощью верхов )

P.S. И гордость останется при этом на уровне )
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   13 / 863
сегодня в 14:47
ну вот зачем вы продались в прошлом туре ГВК ?
Мы не продавались, хотели кинуть Ленорыча, пустили в первом три, дождались перевода, а потом просто времени не хватило выиграть ))) Не рассчитали ))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Absinthe2
   3 / 863
сегодня в 14:47
https://www.youtube.com/watch?v=lwbcJMPBXIo с ним нереально конкурировать))) Привет, Назар!)
Привет, Абсент ! Мне до лампочки его клубные антирекорды,
для меня лично, как для болельщика сборной , ключевое,
это то, что Игорь сейчас бриллиант для сборной на фоне
нынешних дыркачей ) И ты сам это прекрасно знаешь )
andrefino13
andrefino13 ответил NAZAR 007
   377 / 863
сегодня в 14:45
Извините чуть что, что встреваю в разговор, но Черчесов не будет бегать за Игорем, если Игорь сам не вернётся, а это опять вряд-ли, гордость никто не отменял, то будет стоять Гиля, а Сафонов да, всё таки не выдержал пресс славы, Лунев всем сам показывает, что поиграл в сборной, и ладно, жизнь удалась, работать не заставишь.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   701 / 863
сегодня в 14:42
Молодец Виктор Михайлович!Чтобы за такой короткий срок из ,,безусых,,юнцов создать боевой коллектив...это дорогого стоит.И,хоть я поклонник Спартака,очень рад за соотечественника.Что касается Чалова,он просто ноль в сравнении с одноклубниками,которые прибавляют на глазах.
Багров-брат
Багров-брат ответил морозз
   163 / 863
сегодня в 14:41
Ты видел Парфёнова в игре со Спартаком и сегодня с ЦСКА? Со Спартаком он жил на. Рывке, его били эмоции а с ЦСКА он флегматично стоял и наблюдал как команда выполняет волю и приказ кого то другого! Вот так и с футболистами Урала, бегали ползком и отбивали руками мячи в своей штрафной! Так что брат ты не прав!
Что-то не заметил, что "ползком". Шмели старались, но так бывает, что не их день...))) То же самое у нас с "болгарочками", поэтому и жду ответки...))) А у Парфёнова, возможно, к Спартаку личные вопросы, вот и настрой несколько другой...))) Это всего лишь игра, не воспринимай так близко к сердцу...)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   62 / 863
сегодня в 14:39
Коней с победой. Без шансов для Урала.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил armeec_♞
   3 / 863
сегодня в 14:38
Ну вот видишь, уже и ты по его соломке идешь. а кого за 8 месяцев? Игорь то не сегодня и не вчера ушел со сборной)) что бы сегодня начинать готовить)
Я не по соломке, Петруха. Я только исхожу из голых фактов и цифр :
за 33 года = это лучший результат сборной на мировых мундиалях,
какая бы не была игра, лежачая, стоячая, тухлая. дохлая, но факт
1/4 финала никуда не денется . Греки -2004 смотрелись гораздо
бледнее на Евро, но Рехагель знал, что по другому чемпионами
он их не сделает, и сделал ведь ) Поэтому, ияходя из голых цифр,
доверяю Саламычу, никто из предшественников, ни Газзаев, ни Романцев,
ни Ярцев, ни Игнатьев, ни Капелло, ни Адвокаат не добились того результата,
который получил Черчесов . А искать добра от добра, как говорится. не принято )
andrefino13
andrefino13
   377 / 863
сегодня в 14:38
Это насколько нужно признаваться в своём бессилии, чтобы вытаскивать на обсуждение сегодня Лудогорец., не являясь болельщиком Урала.
armeec_♞
armeec_♞ ответил NAZAR 007
   109 / 863
сегодня в 14:38
Игнаш тоже вернулся не сразу ) ......Так что , подождем.......Игоряна )
так правильно, о чем тебе ниже и написал.
Его усач не смог уговорить, побежал на верха, дабы люди с Кремля попросили Игнаху.
Так что, не удивлюсь, что этот ход уже в лысой голове и по Игорю.
Absinthe2
Absinthe2 ответил NAZAR 007
   55 / 863
сегодня в 14:38
Ну так, а кого из молодых он за 8 месяцев подготовит ? ) Сафонова ? Лунева ? Ты же видел, как они косячат, особенно. Лунев. А Матвей продержался немного, и тоже на те же грабли начал напарываться . Гиля - не конкурент Игоряну.Поэтому буду очень рад, если Усы все же вернет Игоряна перед Евро, альтернативы ему пока нет.

с ним нереально конкурировать))) Привет, Назар!)
Армейская душа
Армейская душа ответил RED_BLOOD
   17 / 863
сегодня в 14:36
а ну, да 1:5 это не 1:8))))) так всего лишь пустячок!
Да. И не 0-7, не 1-18. Можешь дальше щёки раздувать - "покорителям квалификации" только это и остаётся на 10-м месте
joni1976
joni1976
   777 / 863
сегодня в 14:36
Отлично смотрится таблица, отличный результат с Уралом. Приятно вообще что новая команда которая собрана в прошлом году так неплохо себя показывает. Скауты конечно огонь у нас. Да все молодцы, и Гинер и тренер и вообще микроклимат в команде. Интересно будет посоревноваться с Зеней, Локо и Краснодаром за ЛЧ. Всем удачи... спартанчам держаться ))))
kingoffam
kingoffam ответил Санчо Панса
   328 / 863
сегодня в 14:35
Блестяще, великолепно и на классе) Я просто оставлю это здесь! Спартак 1 - 2 Урал Урал 0 - 3 ЦСКА Всю красно-синюю семью с очередной победой ЦСКА! Неудача в Болгарии, надеюсь, в прошлом.
Болгария позади,севилья впереди.И испанцы не Урал-ноги раздвигать не будут.
dino-hsv
dino-hsv
   74 / 863
сегодня в 14:35
на фоне этого еще более нелепо звучат отмазы про "молодой состав". в прошлом сезоне да, это было причиной, но уже второй год пошел, все сыгрались, к лиге притёрлись. поднадоело это оправдание. а так с победой. всё по делу!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил armeec_♞
   3 / 863
сегодня в 14:34
Ну вот видишь, уже и ты по его соломке идешь. а кого за 8 месяцев? Игорь то не сегодня и не вчера ушел со сборной)) что бы сегодня начинать готовить)
Игнаш тоже вернулся не сразу ) ......Так что , подождем.......Игоряна )
kingoffam
kingoffam
   328 / 863
сегодня в 14:32
Вот и получается,что лидер нашего чемпа получает пятерку за тайм от болгар.
armeec_♞
armeec_♞ ответил NAZAR 007
   109 / 863
сегодня в 14:32
Ну так, а кого из молодых он за 8 месяцев подготовит ? ) Сафонова ? Лунева ? Ты же видел, как они косячат, особенно. Лунев. А Матвей продержался немного, и тоже на те же грабли начал напарываться . Гиля - не конкурент Игоряну.Поэтому буду очень рад, если Усы все же вернет Игоряна перед Евро, альтернативы ему пока нет.
Ну вот видишь, уже и ты по его соломке идешь. а кого за 8 месяцев?
Игорь то не сегодня и не вчера ушел со сборной)) что бы сегодня начинать готовить)
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил serh62
   24 / 863
сегодня в 14:31
не говори что нужно НАМ делать, и МЫ не скажем куда вам нужно идти...
только после Вас!
andrefino13
andrefino13 ответил boniel3
   377 / 863
сегодня в 14:30
Голевая сегодня, и пас на 30 40 метров, человек без мозгов не сделает.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Absinthe2
   24 / 863
сегодня в 14:30
Когда-то Гончаренко, будучи тренером Урала, поняв, что этот клуб постоянно кто-то подкупает, возмутился и ушел.... к тем, кто покупает)))
вот-вот и я об этом же!
можно до 2030 года смело знать кто выиграет в матче Урал-Цска)))))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил armeec_♞
   3 / 863
сегодня в 14:29
Я например того же мнения, что Игорь не вернется. Но эти усы твердолобые, походу принципиально не видит молодых в рамке. Дабы тупо затянуть время, а потом ползком на самые верха, чтобы повторить ситуацию как с Игнахой.
Ну так, а кого из молодых он за 8 месяцев подготовит ? )
Сафонова ? Лунева ? Ты же видел, как они косячат,
особенно. Лунев. А Матвей продержался немного,
и тоже на те же грабли начал напарываться .
Гиля - не конкурент Игоряну.Поэтому буду очень рад, если Усы
все же вернет Игоряна перед Евро, альтернативы ему пока нет.
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