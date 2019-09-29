«Луч» дома уступил «Чертаново»

«Чертаново» на выезде обыграл «Луч» в матче 15-го тура ФНЛ.
«Чертаново» (25 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Луч» (18 очков) - 11-й.
Владивосток, стадион Динамо
«Луч» - «Чертаново» 0:1 (0:1)
Гол: Витюгов 34 (пен)
«Луч»: Котляров, Марущак, Магадиев, Ботака-Иобома, Аравин (Абазов 64), Пономаренко, Стеклов (Кротов 60), Носов (Гордиенко 56), Саламатов (Алиев, 46), Квеквескири (Катрич 46), Кутьин.
«Чертаново»: Абаев, Горшков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Пруцев (Камышев 90+3), Сарвели (Рудковский 79), Витюгов, Ежов (Кондаков 88), Завезён (Конев 90+1), Герчиков (Канищев 77).
Предупреждения: Пономаренко 14, Марущак 24, Кутьин 33, Абазов 78 – Бартасевич 44, Ежов 65.
В прошлом туре «Луч» сыграл вничью с «Армавиром».
Давайте земляки в Премьер-лигу!
Давайте земляки в Премьер-лигу!