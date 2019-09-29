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«Луч» дома уступил «Чертаново»

сегодня, 12:48
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)0 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

«Чертаново» на выезде обыграл «Луч» в матче 15-го тура ФНЛ.

«Чертаново» (25 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Луч» (18 очков) - 11-й.

Владивосток, стадион Динамо

«Луч» - «Чертаново» 0:1 (0:1)
Гол: Витюгов 34 (пен)

«Луч»: Котляров, Марущак, Магадиев, Ботака-Иобома, Аравин (Абазов 64), Пономаренко, Стеклов (Кротов 60), Носов (Гордиенко 56), Саламатов (Алиев, 46), Квеквескири (Катрич 46), Кутьин.

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Пруцев (Камышев 90+3), Сарвели (Рудковский 79), Витюгов, Ежов (Кондаков 88), Завезён (Конев 90+1), Герчиков (Канищев 77).

Предупреждения: Пономаренко 14, Марущак 24, Кутьин 33, Абазов 78 – Бартасевич 44, Ежов 65.

В прошлом туре «Луч» сыграл вничью с «Армавиром».

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
   178 / 859
сегодня в 13:20
Луч скоро 18 часов полетает в небе,озаряя нашу обширную территорию.))))Ждем в Грозном в октябре.Хотя зачем бензин тратить,можете и не летать.)
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 859
сегодня в 12:51
Чертаново молодцы))
Давайте земляки в Премьер-лигу!
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