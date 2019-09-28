«Монако» отправил четыре мяча в ворота «Бреста»

«Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 8-го тура чемпионата Франции.
«Монако» (9 очков) располагается на 12-м месте в турнирной таблице, «Брест» (8 очков) - 17-й.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Брест» 4:1 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 27, Слимани 62 (пенальти), Желсон Мартинш 73, Кейта 90 - Менди 77
«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш (Агилар 90+1), Бакайоко, Фабрегас, Головин (Адриен Силва 78), Балло-Туре, Бен-Йеддер (Кейта 86), Слимани
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Брест»: Ларсоннер (Леон 58), Фоссурье, Кастеллетто, Баин, Перро, Диалло, Белкебла (Грандсер 66), Кур, Отре (Менди 24), Ласн, Шарбонье
Предупреждения: Балло-Туре 14, Менди 51, Баин 89
Ранее ПСЖ одержал победу над «Бордо».
Играл он круто, центр поля был за Монако, Головин и пасы отличные отдавал и сам мог забить
Уровень его игры потрясающий
но для таких. дилетантов обводки, отборы и ключевые пасы к футболу не относятся
Играл он круто, центр поля был за Монако, Головин и пасы отличные отдавал и сам мог забить
Уровень его игры потрясающий
но для таких. дилетантов обводки, отборы и ключевые пасы к футболу не относятся
Монако с победой!!! Сане удачи!!!
Монако с победой!!! Сане удачи!!!