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«Монако» отправил четыре мяча в ворота «Бреста»

сегодня, 22:55
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«Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«Монако» (9 очков) располагается на 12-м месте в турнирной таблице, «Брест» (8 очков) - 17-й.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Брест» 4:1 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 27, Слимани 62 (пенальти), Желсон Мартинш 73, Кейта 90 - Менди 77

«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш (Агилар 90+1), Бакайоко, Фабрегас, Головин (Адриен Силва 78), Балло-Туре, Бен-Йеддер (Кейта 86), Слимани
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Брест»: Ларсоннер (Леон 58), Фоссурье, Кастеллетто, Баин, Перро, Диалло, Белкебла (Грандсер 66), Кур, Отре (Менди 24), Ласн, Шарбонье

Предупреждения: Балло-Туре 14, Менди 51, Баин 89

Ранее ПСЖ одержал победу над «Бордо».

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Все комментарии
Strikers188
Strikers188 ответил RamonCSKA
   688 / 855
сегодня в 23:36
по твоему он хет трик должен каждый матч делать??))он не нападающий Играл он круто, центр поля был за Монако, Головин и пасы отличные отдавал и сам мог забить Уровень его игры потрясающий но для таких. дилетантов обводки, отборы и ключевые пасы к футболу не относятся
Эксперт, у Головина самая низкая оценка по игре из всего основного состава Монако, не считая вратаря
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 855
сегодня в 23:36
Показалось Головин отправил 4 мяча
VIPded
VIPded
   68 / 855
сегодня в 23:34
Вот это уже на Монако похоже!
Binger
Binger
   18 / 855
сегодня в 23:33
Зачем все время эти новости о Монако, надоело уже, пердивный французский клуб, не заслуживающий внимания.
Лакшери
Лакшери ответил RamonCSKA
   179 / 855
сегодня в 23:31
Я игру не смотрел, итак вижу что не может ничего, 0 голов 0 пасов ((( зря уехал из России.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Лакшери
   195 / 855
сегодня в 23:29
по твоему он хет трик должен каждый матч делать??))он не нападающий
Играл он круто, центр поля был за Монако, Головин и пасы отличные отдавал и сам мог забить
Уровень его игры потрясающий
но для таких. дилетантов обводки, отборы и ключевые пасы к футболу не относятся
Лакшери
Лакшери ответил Igo0rek
   179 / 855
сегодня в 23:25
Да где он лучший? Ничего у него не получается, ничего не может. В прошлом сезоне он тоже пару голов забил и все.
Igo0rek
Igo0rek ответил Лакшери
   1 / 855
сегодня в 23:23
Мне за Головина обидно. Троллинг и прочие себе оставь, а мне игрока жаль ((((
Тебе жаль игрока, который один из лучших в Монако сейчас? Жаль игрока, который в прошлом матче сделал дубль и голевую передачу? Охххххххх, твоя жалость очень оправдана хахахах
LyonBest2
LyonBest2
сегодня в 23:18
Ко-ко-ко, Головин ничеге не сделал! Ко-ко-ко, я маленькая бестолочь, которая смотрит ТОЛЬКО на голы и асисты, а другие показатели я в расчет не беру! Ко-ко-ко!!!
13 RUS
13 RUS
   812 / 855
сегодня в 23:15
Давно пора,хватит уже позориться
Лакшери
Лакшери ответил Igo0rek
   179 / 855
сегодня в 23:15
Мне за Головина обидно. Троллинг и прочие себе оставь, а мне игрока жаль ((((
Igo0rek
Igo0rek ответил Лакшери
   1 / 855
сегодня в 23:11
Головин опять ничего полезного не сделал ((
Троллинг ради троллинга, не подкрепленный абсолютно ничем. Поздравляю, ваш уровень троллинга - детский сад.
alex074
alex074
   122 / 855
сегодня в 23:08
Ну вот и закончилась "звездная игра" Головина. За то какие деферамбы пели после матча прошлого тура.
Лакшери
Лакшери
   179 / 855
сегодня в 23:04
Головин опять ничего полезного не сделал ((
Balanenok
Balanenok
   198 / 855
сегодня в 23:01
Не может быть. Неужели Головин уже усовершенстсовался.
mangoх12
mangoх12
   29 / 855
сегодня в 23:00
Головин сделал игру
Apsny
Apsny
   105 / 855
сегодня в 22:59
Брест без тренера).
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 855
сегодня в 22:57
Победа крупная - это хорошо!!! Плохо , что опять очень легко пропустили.
Монако с победой!!! Сане удачи!!!
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