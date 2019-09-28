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«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Эвертоном»

сегодня, 21:28
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Эвертон» (7 очков) - 15-й.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Манчестер Сити» 1:3 (1:1)
Голы: Калверт-Льюин 33 - Габриэл Жезус 24, Марез 71, Стерлинг 84

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Йерри Мина, Динь, Делф, Уолкотт (Ивоби 7), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Шнейдерлин 82)
Главный тренер: Силва Марку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Де Брюйне (Бернарду Силва 80), Родри, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус (Кун Агуэро 66), Стерлинг (Сильва 86)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Родри 38, Отаменди 51, Шнейдерлин 59, Йерри Мина 70

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».

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Все комментарии
Scouse 82
Scouse 82 ответил allemz II
   155 / 854
сегодня в 22:04
Это ужас, с такой позорной игрой в защите только за ЛЕ бороться. Так понимаю, Ливерпуль можно поздравлять с чемпионством, а в ЛЧ снова ничего не светит. Днотаменди срочно вышвырнуть из клуба и дать шанс Гарсии и Харвуду-Беллису. Нашему сникерсу пока 310 моментов не создаешь, не забьет. Сколько моментов запорол.. В общем не матч, а нервяк(
Рано поздравлять, сам Ливерпуль сегодня сыграл также не сказать, что очень сильно. И это даже хорошо, что Сити сегодня победил , а то при +9 Ливерпуль бы начал расслабляться, а сейчас у Ливерпуля будет трудный отрезок, скоро Олд Траффорд, Хотспур, а затем Сити, когда расслабляться нельзя.
cannongun
cannongun
   295 / 854
сегодня в 21:58
песец ливеру это каеф
хахахах
allemz
allemz ответил juvenale
   38 / 854
сегодня в 21:53
хнык
    Тюрк-Кипчак
    Тюрк-Кипчак ответил allemz II
       253 / 854
    сегодня в 21:53
    Не паникуй раньше времени, недостатки защиты у вас нападение и ротация состава покроет. Так что давайте друг друга в тонусе держать, чтобы ноздря в ноздрю, чем это не идеально. Победит сильнейший, а нас поздравлять -это не серьезно, кому нужно чемпионство в сентябре, как сказал Юрген Клопп!
    juvenale
    juvenale ответил allemz II
       13 / 854
    сегодня в 21:51
    Это ужас, с такой позорной игрой в защите только за ЛЕ бороться. Так понимаю, Ливерпуль можно поздравлять с чемпионством, а в ЛЧ снова ничего не светит. Днотаменди срочно вышвырнуть из клуба и дать шанс Гарсии и Харвуду-Беллису. Нашему сникерсу пока 310 моментов не создаешь, не забьет. Сколько моментов запорол.. В общем не матч, а нервяк(
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
         236 / 854
      сегодня в 21:47
      Не будь травма у ДеБрюйне в прошлом сезоне, мог бы сейчас за ЗМ бороться
      allemz
      allemz ответил Так Себе Аналитик
         38 / 854
      сегодня в 21:43
      Разве гол не Ферна привез?
      И чего? По игре в целом, Ота тупил в своем стиле. Ферна тоже плохо отыграл, но он не отличается такой стабильной днищенской игрой как тот же Днотаменди))
      AMaaa_777
      AMaaa_777
         132 / 854
      сегодня в 21:43
      По делу, с победой!
      Agamaga
      Agamaga
         101 / 854
      сегодня в 21:41
      Дожали всё-таки
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил allemz II
         15 / 854
      сегодня в 21:41
      Это ужас, с такой позорной игрой в защите только за ЛЕ бороться. Так понимаю, Ливерпуль можно поздравлять с чемпионством, а в ЛЧ снова ничего не светит. Днотаменди срочно вышвырнуть из клуба и дать шанс Гарсии и Харвуду-Беллису. Нашему сникерсу пока 310 моментов не создаешь, не забьет. Сколько моментов запорол.. В общем не матч, а нервяк(
      Разве гол не Ферна привез?
      allemz II
      allemz II
         570 / 854
      сегодня в 21:38
      Это ужас, с такой позорной игрой в защите только за ЛЕ бороться. Так понимаю, Ливерпуль можно поздравлять с чемпионством, а в ЛЧ снова ничего не светит. Днотаменди срочно вышвырнуть из клуба и дать шанс Гарсии и Харвуду-Беллису. Нашему сникерсу пока 310 моментов не создаешь, не забьет. Сколько моментов запорол..
      В общем не матч, а нервяк(
      1 команда
      1 команда
         102 / 854
      сегодня в 21:38
      Эвертон слабоват.
      holms918
      holms918
      сегодня в 21:36
      МанСити с победой.
      Binger
      Binger
         18 / 854
      сегодня в 21:32
      МС с победой!
      ilyafrom
      ilyafrom
         153 / 854
      сегодня в 21:32
      На классе
      волгoдoн
      волгoдoн
         86 / 854
      сегодня в 21:31
      МанСити с победой! Понравился матч в целом.
      Но игра МанСити в этом сезоне пока хуже чем в прошлом..Или силы берегут на зиму-весну
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         59 / 854
      сегодня в 21:28
      Ожидаемая победа Лгбтэшников
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         15 / 854
      сегодня в 21:28
      "Эвертон" мощно идет, решили, видимо, Чемпионшип взять в следующем году, раз в АПЛ не получается, 4 поражения в 5 матчах при всего одном сложном на бумаге сопернике)
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