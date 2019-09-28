«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Эвертоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Эвертон» (7 очков) - 15-й.
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» - «Манчестер Сити» 1:3 (1:1)
Голы: Калверт-Льюин 33 - Габриэл Жезус 24, Марез 71, Стерлинг 84
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Йерри Мина, Динь, Делф, Уолкотт (Ивоби 7), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Шнейдерлин 82)
Главный тренер: Силва Марку.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Де Брюйне (Бернарду Силва 80), Родри, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус (Кун Агуэро 66), Стерлинг (Сильва 86)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Родри 38, Отаменди 51, Шнейдерлин 59, Йерри Мина 70
Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».
хахахах
хахахах
В общем не матч, а нервяк(
В общем не матч, а нервяк(
Но игра МанСити в этом сезоне пока хуже чем в прошлом..Или силы берегут на зиму-весну
Но игра МанСити в этом сезоне пока хуже чем в прошлом..Или силы берегут на зиму-весну