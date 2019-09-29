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Игнатьев: «Победа „Локомотива“ вполне заслуженная и уверенная»

сегодня, 14:09
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Бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал победу железнодорожников над «Зенитом» в матче 11-го тура РПЛ.

Игра мне очень понравилась. Она получилась содержательная, качественная и напряженная. Чувствовался нерв. Команды начали встречу очень уважительно друг к другу, осторожно, очень ответственно относились к игровым эпизодам. В целом мне больше понравилась игра «Локомотива». Его творческая выучка. Уж больно команда Юрия Сёмина прекрасно понимала и представляла, как всё будет выглядеть с некими тактическими новшествами в исполнении соперника.

Семак предусмотрел нечто новое в построении своей команды, где главную роль должны были играть высоко поднятые два крайних защитника, Жирков и Караваев, и новое наполнение в середине поля: Барриос, Оздоев и Сантос. Но у них мало что получалось в атаке. У Сёмина больше просматривалась атакующая направленность, поэтому железнодорожники больше угрожали воротам соперника, быстрее проводили контрвыпады и по количеству ударов по вопросам они превзошли питерцев. Победа вполне заслуженная и уверенная.

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