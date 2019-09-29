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Кечинов считает, что «Спартак», возможно, будет бороться за выживание

сегодня, 19:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение московского клуба от «Оренбурга»:

Неприятно, когда команда постоянно проигрывает. Что касается положительных моментов в игре, то, как правило, когда команда проигрывает — они забываются и остаются незаметными. 

Отставка Кононова? Федун дал ему время до декабря, а что будет сейчас — неизвестно. Если бы разрешили совмещать Черчесову, то думаю, что на порядок игровая дисциплина была бы выше, а там, и игра бы пошла. Сейчас нет ни дисциплины, ни игры. То, что мы видим, нам не очень нравится.

«Спартак» уже недалеко от вылета, 5-6 очков и мы в зоне вылета. Придется бороться за выживание? Может быть .

Ранее свое мнение высказал другой бывший футболист «красно-белых» Роман Павлюченко.

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ДСА
ДСА
   131 / 883
сегодня в 19:26
Кононова нужно гнать.
Evilhuman
Evilhuman
   35 / 883
сегодня в 19:18
Да спартак и д-мо достойны пердива и обязательно со своими отличными тренерами
Литейный 4
Литейный 4
   57 / 883
сегодня в 19:16
Давно пора в Пердив. Уступите место более достойным клубам, чем свиньи. Гыгыгы
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