Кечинов считает, что «Спартак», возможно, будет бороться за выживание

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение московского клуба от «Оренбурга»:

Неприятно, когда команда постоянно проигрывает. Что касается положительных моментов в игре, то, как правило, когда команда проигрывает — они забываются и остаются незаметными.

Отставка Кононова? Федун дал ему время до декабря, а что будет сейчас — неизвестно. Если бы разрешили совмещать Черчесову, то думаю, что на порядок игровая дисциплина была бы выше, а там, и игра бы пошла. Сейчас нет ни дисциплины, ни игры. То, что мы видим, нам не очень нравится.

«Спартак» уже недалеко от вылета, 5-6 очков и мы в зоне вылета. Придется бороться за выживание? Может быть .