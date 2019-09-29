Павлюченко: «В „Спартаке“ надо половину команды менять»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал поражение команды в матче с «Оренбургом».

Игры нет, команда проигрывает, наверное, произойдёт смена тренера. Футболистов же всех не поменяешь. Надо, наверное, менять. Но какой кредит доверия к Кононову не знаю. Менять что-то надо, понятно, что не всё хорошо. Может, что-то в коллективе. Но все на Кононова не надо сваливать, с сегодняшним составом «Спартака» не решить большие задачи, надо половину команды менять.