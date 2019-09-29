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Павлюченко: «В „Спартаке“ надо половину команды менять»

сегодня, 19:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение команды в матче с «Оренбургом».

Игры нет, команда проигрывает, наверное, произойдёт смена тренера. Футболистов же всех не поменяешь. Надо, наверное, менять. Но какой кредит доверия к Кононову не знаю. Менять что-то надо, понятно, что не всё хорошо. Может, что-то в коллективе. Но все на Кононова не надо сваливать, с сегодняшним составом «Спартака» не решить большие задачи, надо половину команды менять.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   106 / 883
сегодня в 19:30
Пока спартак не начнет вести честную борьбу в чемпионате, он будет таким убогим. К огорчению свиней, Кононов для нечестной борьбы не готов.
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 883
сегодня в 19:27
Надо всю команду менять.
Sаshа
Sаshа
сегодня в 19:25
Половина команды это тренер, надо менять
КАМЮ
КАМЮ
   85 / 883
сегодня в 19:19
Спартаковский дух со спартачами навечно.

Почему не уточнил, какую половину менять надо - старичков или цорновцев
cevin cigan
cevin cigan ответил Так Себе Аналитик
   15 / 883
сегодня в 19:18
Сначала думал, Цорн решил "Спартак" поднять назло врагам, сейчас вижу, что он, как и остальные, просто доит Федуна))
Как бы сказал про Цорна И. Гамула,:"Мы думали он нам поможет,а он нам помг,мля умереть!"
nik9373
nik9373
   631 / 883
сегодня в 19:14
Федуна первого надо менять
STVA 1
STVA 1
   110 / 883
сегодня в 19:12
Рома большой , но бестолковый . Все игроки с согласия пиджака привозились .
Лакшери
Лакшери
   148 / 883
сегодня в 19:12
спартаку нужно РПЛ на ПФЛ менять, занимаются уже
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 883
сегодня в 19:11
Сначала думал, Цорн решил "Спартак" поднять назло врагам, сейчас вижу, что он, как и остальные, просто доит Федуна))
Sandr2011
Sandr2011
   744 / 883
сегодня в 19:09
Ага, половину менять - выброшеные деньги и снова бабла тратить на новых))) 🤣🤣💪
Сам бы вложил бабки пиначе б думал.
Спрос с руководства, кто приводит игроков
Литейный 4
Литейный 4
   57 / 883
сегодня в 19:09
Цорн прислушается и ещё подгонит сбитых летчиков из Европы и неликвид с Кавказа. Гыгыгы
drug01
drug01
   116 / 883
сегодня в 19:05
Согласен плюс тренера.....
Evilhuman
Evilhuman
   35 / 883
сегодня в 19:04
Правильно поменяйте снова пол команды, цорн ещё спиногрызов привезет, но главное оставьте тренера, безобиднейший человек
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