«Милан» проиграл «Фиорентине» на «Сан-Сиро»

вчера, 23:52

«Милан» дома уступил «Фиорентине» со счетом 1:3 в поединке шестого тура итальянской Серии А.

«Россонери» обосновались недалеко от зоны вылета. Они имеют в запасе шесть очков и занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата. «Фиорентина» набрала восемь баллов и пребывает на девятой строчке таблицы.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

Милан - Фиорентина 1:3 (0:1)

Голы: Рафаэл Леау 80 - Пульгар 14 (пенальти), Кастровилли 66, Рибери 78 Нереализованный пенальти: - Кьеза 70

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье (Крунич 46), Беннасер, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо 79), Пёнтек (Дуарте 57), Рафаэл Леау

Главный тренер: Джампаоло Марко.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси 79), Дальберт, Кьеза (Боатенг 84), Рибери (Геззаль 89)

Главный тренер: Монтелла Винченцо.

Предупреждения: Беннасер 13, Миленкович 35, Пеццелья 49, Калабрия 86, Поль Лирола 86, Бенасси 87

Удаления: Мусаккьо 55

Напомним, что в предыдущем туре «Милан» уступил «Торино», ведя в счете по ходу матча.