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«Милан» проиграл «Фиорентине» на «Сан-Сиро»

вчера, 23:52
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Милан» дома уступил «Фиорентине» со счетом 1:3 в поединке шестого тура итальянской Серии А.

«Россонери» обосновались недалеко от зоны вылета. Они имеют в запасе шесть очков и занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата. «Фиорентина» набрала восемь баллов и пребывает на девятой строчке таблицы.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

Милан - Фиорентина 1:3 (0:1)
Голы: Рафаэл Леау 80 - Пульгар 14 (пенальти), Кастровилли 66, Рибери 78 Нереализованный пенальти: - Кьеза 70

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье (Крунич 46), Беннасер, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо 79), Пёнтек (Дуарте 57), Рафаэл Леау
Главный тренер: Джампаоло Марко.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси 79), Дальберт, Кьеза (Боатенг 84), Рибери (Геззаль 89)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

Предупреждения: Беннасер 13, Миленкович 35, Пеццелья 49, Калабрия 86, Поль Лирола 86, Бенасси 87

Удаления: Мусаккьо 55

Напомним, что в предыдущем туре «Милан» уступил «Торино», ведя в счете по ходу матча.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
   624 / 895
сегодня в 00:01
Короч, очередной сезон для Милана в топку. Мож там решили ещё больше обесценить клуб для Арно?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 895
вчера в 23:57
Рибери одним финтом оставил защиту "Милана" не у дел и в ближний угол Долларумме закинул)) Жаль "Милан", если фиалки, находящиеся не в лучших кондициях, на Сан-Сиро им трешку кладут...
773sergeytank
773sergeytank
   143 / 895
вчера в 23:54
Такое ощущение, что Милан соревнуется со Спартаком, кто провальнее сыграет сезон. Но учитывая, что москвичи ниже 16го места не займут, миланцы могут превзойти их.
zubila
zubila
   882 / 895
вчера в 23:54


12 лет безудержного веселья. Мальдини так же должен взять ответственность за тренеришку.
juvenale
juvenale
   17 / 895
вчера в 23:53
Рибери почти как Дель Пьеро Реалу в 2003 положил
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