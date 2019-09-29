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«Бавария» - первая, Дортмунд теряет очки. Итоги 6-го тура Бундеслиги

сегодня, 21:15

Завершились матчи 6-го тура чемпионата Германии.

«Унион» - «Айнтрахт» 1:2
Голы: Уджа 86 - Дост 48, Силва 62

«Хоффенхайм» - «Боруссия» М 0:3
Голы: Плеа 43, Тюрам 65, Нойхаус 83

«РБ Лейпциг» - «Шальке» 1:3
Голы: Форсберг 83 - Сане 29, Арит 43 (пенальти), Матондо 58

«Падерборн» - «Бавария» 2:3
Голы: Прогер 68, Коллинз 84 - Гнабри 15, Коутиньо 55, Левандовски 79

«Майнц» - «Вольфсбург» 0:1
Гол: Тиссеран 9

«Аугсбург» - «Байер» 0:3
Голы: Нидерлерхнер 34 (автогол), Фолланд 76, Хаверц 84

«Боруссия» Д - «Вердер» 2:2
Голы: Гетце 9, Ройс 41 - Рашица 7, Фридль 55

«Фортуна» - «Фрайбург» 1:2
Голы: Хеннингс 42 - Шмид 45, Вальдшмидт 81

«Кельн» - «Герта» 0:4
Голы: Дилросун 23, Ибишевич 58, Ибишевич 62, Бойата 83

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
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сегодня в 21:21
Огорчил меня тур, думал, телята дадут бой баварцам, но их просто размазали, шарики на раз вскрывали их оборону. Впрочем, и "Бавария" не так легко у супер-аутсайдера выиграла.

Восьмое место "Дортмунда" не удивляет, как минимум "Ляйпциг" и "Шальке" намного сбалансированнее сейчас. Имхо они будут с "Байером", "Айнтрахтом" и волками в "крепких середняках" теперь. А как продадут Санчо - к десятке опустятся, пати для "Дортмунда" окончен.
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