ГлавнаяНовости

«Краснодар» прервал черную полосу, обыграв «Арсенал»

сегодня, 20:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Арсенал» во встрече 11-го тура чемпионата России. Краснодарцы (23 очка) занимают четвертое место в турнирной таблице, туляки (14 баллов) - восьмые.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Арсенал» 2:0 (1:0)
Голы: Ари 38 (пенальти), Сулейманов   64

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Олссон (Уткин 84), Вильена, Стоцкий (Мануэл Фернандеш 77), Ари, Сулейманов  , Берг (Камболов 71)
Главный тренер: Матвеев Сергей.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (Луценко 75), Кангва, Ломовицкий
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Ломовицкий 43, Олссон 45+1, Мартынович 90+6

Удаления: Вильена 88

Судья: Казарцев Василий.

В предыдущем туре «быки» уступили ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бавария» - первая, Дортмунд теряет очки. Итоги 6-го тура Бундеслиги
Сегодня, 21:15 Комментарии1
Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»
Сегодня, 20:22 Комментарии18
«Балтика» одержала победу над «Химками»
Сегодня, 20:18 Комментарии4
Защитник «Оренбурга»: «„Спартак“ ничем не удивил»
Сегодня, 19:05 Комментарии6
«Спартак» в большинстве уступил «Оренбургу» на своем поле
Сегодня, 18:32 Комментарии326
«Торпедо» неожиданно уступило «Нефтехимику»
Сегодня, 18:02 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   138 / 898
сегодня в 22:22
С Победой фк " КРАСНОДАР " !!!
nubom
nubom ответил Faustello
   240 / 898
сегодня в 22:19
Первой ночи ))
Никогда не задумывался над этим элегантном решением... Браво!
Faustello
Faustello ответил Анатолий Шевченко
   7 / 898
сегодня в 22:06
По какому?
Первой ночи ))
nubom
nubom ответил Анатолий Шевченко
   240 / 898
сегодня в 22:02
По какому?
... сильнейшего.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Анатолий Шевченко
сегодня в 22:00
Регламент почитать слабо?
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил nubom
сегодня в 21:59
По праву...
По какому?
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Ruslik1982
сегодня в 21:54
    valt134
    valt134
       722 / 898
    сегодня в 21:51
    С победой!!! Но работы непочатый край. Навесы с флангов-не игра Краснодара. Да и оборона дырявая. Вильну перед игрой со Спартаком классически убрали.
    ckori
    ckori
    сегодня в 21:51
    странно с чего это вдруг чёрная полоса?Брать игру в Европе не будем,там наши все летят!Но там есть ещё возможность побороться!А что проиграли ЦСКА-это нормально,так же как вчера Зенит проиграл Локо!Вот и все потери,а кубок брать не надо куда там им ещё это соревнование,играть не кому.Морды коментаторов конечно были не весёлые,они не любят когда такие команды выигрывают им нужна столица!Ну а так более менее всё продолжается,жалко Спартак пока вне игры,а что писать писакам-нечего и они молчат!
    youtomee
    youtomee ответил nubom
       382 / 898
    сегодня в 21:49
    Положение команд в таблице на сегодня правильное!
    неправильное...Оренбург должен быть выше Спартака
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       108 / 898
    сегодня в 21:49
    Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
    nubom
    nubom ответил Анатолий Шевченко
       240 / 898
    сегодня в 21:47
    Господа ---- объясните принцип построения турнирной таблицы.
    По праву...
    nubom
    nubom
       240 / 898
    сегодня в 21:46
    Я думаю быки сейчас в зените...
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко
    сегодня в 21:45
    Господа ---- объясните принцип построения турнирной таблицы.
    beefs
    beefs
       204 / 898
    сегодня в 21:44
    Пора возвращаться..
    Vladimir808
    Vladimir808
       269 / 898
    сегодня в 21:44
    Краснодар с победой!!!
    radist_21
    radist_21
       326 / 898
    сегодня в 21:38
    С победой нас,но Берга я бы удушил собственными руками!
    Faustello
    Faustello
       7 / 898
    сегодня в 21:31
    Вильену перед ЦСКА отстегнули и перед Спартаком тот же трюк провели!!!
    БРАВО!!!
    Faustello
    Faustello
       7 / 898
    сегодня в 21:30
    Какие же кислые морды были у студии и комментаторов, как же они все рассуждали о незаслуженной победы Быков, потом кто то ещё говорит что Перифирийные команды не отстёгивают и у нас прям сплошной фейр плей и только соревновательный РПЛ )))
    ВЫКУСИТЕ!!!!
    nubom
    nubom
       240 / 898
    сегодня в 21:16
    Положение команд в таблице на сегодня правильное!
    nubom
    nubom
       240 / 898
    сегодня в 21:12
    Арсенал не заслужил проигрыша!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил ABir
       148 / 898
    сегодня в 21:11
    Молодцы, смогли вернуться в борьбу за чемпионство!
    ЦСКА уже не догнать
    Ravshan.878
    Ravshan.878
       44 / 898
    сегодня в 21:10
    Очень трудная победа у быков
    Нужно работать над ошибками. Скорости и прессинг. Физики не хватает.
    Всех болельщиков быков с победой.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 898
    сегодня в 21:10
    Быков с победой!!! Победили вполне заслуженно!!!
    Арсеналу срочно искать исполнителей завершения атак. Столько подходов угробили и не сосчитать.
    112910415
    112910415
       37 / 898
    сегодня в 21:08
    молодцы !
    ABir
    ABir
       188 / 898
    сегодня в 21:05
    Молодцы, смогли вернуться в борьбу за чемпионство!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       185 / 898
    сегодня в 21:04
    В этом туре одолели Арсенал, в следующем будет разгромлен спартак!
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       154 / 898
    сегодня в 21:04
    Очень нужная победа!) Придаст уверенности перел Хетафе;)
    Footbolista
    Footbolista
       12 / 898
    сегодня в 21:02
    Краснодар с победой!...
    Пиджак уволен...бомжи на 5 месте...жизнь налаживается)....
    Groove000
    Groove000
       69 / 898
    сегодня в 21:02
    Отлично
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100