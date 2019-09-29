«Краснодар» прервал черную полосу, обыграв «Арсенал»

«Краснодар» обыграл «Арсенал» во встрече 11-го тура чемпионата России. Краснодарцы (23 очка) занимают четвертое место в турнирной таблице, туляки (14 баллов) - восьмые.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Арсенал» 2:0 (1:0)
Голы: Ари 38 (пенальти), Сулейманов 64
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Олссон (Уткин 84), Вильена, Стоцкий (Мануэл Фернандеш 77), Ари, Сулейманов , Берг (Камболов 71)
Главный тренер: Матвеев Сергей.
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (Луценко 75), Кангва, Ломовицкий
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Ломовицкий 43, Олссон 45+1, Мартынович 90+6
Удаления: Вильена 88
Судья: Казарцев Василий.
В предыдущем туре «быки» уступили ЦСКА.
БРАВО!!!
БРАВО!!!
ВЫКУСИТЕ!!!!
ВЫКУСИТЕ!!!!
Нужно работать над ошибками. Скорости и прессинг. Физики не хватает.
Всех болельщиков быков с победой.
Нужно работать над ошибками. Скорости и прессинг. Физики не хватает.
Всех болельщиков быков с победой.
Арсеналу срочно искать исполнителей завершения атак. Столько подходов угробили и не сосчитать.
Арсеналу срочно искать исполнителей завершения атак. Столько подходов угробили и не сосчитать.
Пиджак уволен...бомжи на 5 месте...жизнь налаживается)....
Пиджак уволен...бомжи на 5 месте...жизнь налаживается)....