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Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

сегодня, 20:22
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«Лестер» с крупным счетом победил «Ньюкасл» во встрече 7-го тура чемпионата Англии. «Лисы» (14 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «сороки» (5 баллов) - предпоследние.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Ньюкасл Юнайтед» 5:0 (1:0)
Голы: Перейра 16, Варди 54, Дамметт 57 (автогол), Варди 64, Ндиди 90

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 84), Прат (Чудхури 79), Тилеманс, Барнс (Олбрайтон 58), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Лассельс, Шер, Дамметт, Хэйден, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин 74), Муто (Ки 45+1), Атсу, Жоэлинтон (Кэрролл 63)
Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Варди 24, Шер 88

Удаления: Хэйден 43

В прошлом туре «Лестер» совершил камбэк в игре с «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 20:48
Варди забил больше, чем Саллах или Мане и столькоже сколько пенальтист Харри Кейн.Это здорово.
Но 8 ассистов в семи матчах от Кевина де Брюне !
Ди Стефано был бы доволен.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Foxes
сегодня в 20:41
Ливерпуль ты следующий!☺️
оЛИВЕР одну лису в норе прихлопнет,а потом сами будет молиться что бы кошмар быстрее закончился. Так что не сильно уж хвост поднимайте.
1 команда
1 команда
сегодня в 20:38
Лестер с победой!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил DXTK
сегодня в 20:37
После 5-0 от Лис. Я даже не понимаю, как Тоттенхэма умудрился проиграть Ньюкаслу?
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:36
    ну, молодцы !
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 20:35
    этим птичкам повыдёргивали перья,теперь они эпилированные.
    DXTK
    DXTK ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 20:34
    Роджерс хорош. Было бы круто, если Лестер в итоге попадет в лч.
    попадет если обыграет в след туре колбасу, только сольет физрук бывшим снова и снова.........
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 20:33
    После 5-0 от Лис. Я даже не понимаю, как Тоттенхэма умудрился проиграть Ньюкаслу?
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 20:30
    Роджерс все таки четкий тренер
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 20:28
    Ливерпуль ты следующий!☺️
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 20:27
    Молодцы мои любимые лисята!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 20:25
    Отлично работает физрук Брюс)) Эшли еще и контракт его за 5 лямов вроде выкупил, вот смехота)) Эшли - английский Федун, кто его только не разводил))
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    сегодня в 20:25
    Роджерс хорош. Было бы круто, если Лестер в итоге попадет в лч.
    dimagas1
    dimagas1
    сегодня в 20:24
    Лестер хорошо идет,на долго ли сил хватит?)
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