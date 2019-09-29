Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

«Лестер» с крупным счетом победил «Ньюкасл» во встрече 7-го тура чемпионата Англии. «Лисы» (14 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «сороки» (5 баллов) - предпоследние.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер Сити» - «Ньюкасл Юнайтед» 5:0 (1:0)
Голы: Перейра 16, Варди 54, Дамметт 57 (автогол), Варди 64, Ндиди 90
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 84), Прат (Чудхури 79), Тилеманс, Барнс (Олбрайтон 58), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Лассельс, Шер, Дамметт, Хэйден, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин 74), Муто (Ки 45+1), Атсу, Жоэлинтон (Кэрролл 63)
Главный тренер: Брюс Стив.
Предупреждения: Варди 24, Шер 88
Удаления: Хэйден 43
В прошлом туре «Лестер» совершил камбэк в игре с «Тоттенхэмом».
Но 8 ассистов в семи матчах от Кевина де Брюне !
Ди Стефано был бы доволен.
Но 8 ассистов в семи матчах от Кевина де Брюне !
Ди Стефано был бы доволен.