«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад»

«Севилья» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 7-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» (13 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Севилья» (13 очков) - шестая.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Реал Сосьедад» 3:2 (1:1)
Голы: Нолито 18, Окампос 47, Васкес 80 - Ойарсабаль 4, Порту 87
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Эвер Банега (Васкес 79), Фернандо, Торрес (Хордан 62), Окампос (Позо 71), Де Йонг, Нолито
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте (Мерино 46), Начо Монреаль, Эдегор, Субельдия, Сурутуса (Исак 62), Янузай (Порту 55), Виллиан Жозе, Ойарсабаль
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Эдегор 57, Фернандо 59
Напомним, что вчера «Реал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико».