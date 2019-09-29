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«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад»

вчера, 23:51
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Севилья» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» (13 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Севилья» (13 очков) - шестая.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Реал Сосьедад» 3:2 (1:1)
Голы: Нолито 18, Окампос 47, Васкес 80 - Ойарсабаль 4, Порту 87

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Эвер Банега (Васкес 79), Фернандо, Торрес (Хордан 62), Окампос (Позо 71), Де Йонг, Нолито
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте (Мерино 46), Начо Монреаль, Эдегор, Субельдия, Сурутуса (Исак 62), Янузай (Порту 55), Виллиан Жозе, Ойарсабаль
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Эдегор 57, Фернандо 59

Напомним, что вчера «Реал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико».

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