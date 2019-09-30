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Ловчев о «Сочи»: «Можно сказать, что это „Зенит-2“»

сегодня, 08:47
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат19:30 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Сочи» в матче против «Ахмата».

Здесь я отталкиваюсь от «Сочи». Можно сказать, что это «Зенит-2». Там играют футболисты, которые не нужны «Зениту», и которых отправили либо в аренду, либо продали.

Долгое время у «Сочи» ничего не получалось в атаке. Но вот недавно команда нашла свою игру. Забили 3 мяча «Динамо» на выезде, разгромили в гостях «Рубин». Заболотный начал забивать.

Я уверен, что «Сочи» это не команды на вылет. Там опытные футболисты, многие из которых пробовались в сборной России. Думаю, со своей задачей по сохранению прописки в Российской Премьер-Лиге они точно справятся. Поэтому здесь отдаю предпочтение «Сочи».

Напомним, что в прошлом туре «Сочи» обыграл на выезде московское «Динамо».

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mihaluch
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Footbolista
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Ловчев проснулся...
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