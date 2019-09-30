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Силкин: «„Динамо“ нужно встряхнуть»

сегодня, 16:02

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал руководство московского клуба, которое продолжает доверять главному тренеру Дмитрию Хохлову.

Руководство «Динамо» должно что-то решить с Хохловым. Вот руководство «Спартака» сделало выводы и поступило правильно, потому что не может команда так скатиться, а «Динамо» ещё только катится и не дошло до конца. А конца ждать не надо.

«Динамо» не показывает сейчас игру, а самое главное – не забивает. Ну забили два в ворота «Сочи», а пропустили тоже три. Вечно идёт перетасовка состава, а это не придаст команде стабильности. Со стороны можно говорить что угодно, но команду нужно встряхнуть. В «Динамо» много игроков, выходит 11 человек, а остальные обижаются. Обстановка в команде ненормальная.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Алексей Филин
   154 / 910
сегодня в 16:38
Только сентябрь заканчивается.(
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   154 / 910
сегодня в 16:36
Все ждут зимы.А что делать,если руководство такое упертое.
DVOK68
DVOK68
   231 / 910
сегодня в 16:24
Не столько тренер виноват,как руководство неумное.Такая же беда и в Спартаке.
itujan
itujan
   675 / 910
сегодня в 16:20
Нельзя их трясти, они деньги в карманы набивают.
drug01
drug01
   119 / 910
сегодня в 16:14
Чем? Нужны свежие игроки!
Алексей Филин
Алексей Филин
   467 / 910
сегодня в 16:04
Зима близко!!!
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