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Арустамян: «Цорн каким-то чудом избежал гнева спартаковских болельщиков»

сегодня, 13:37

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил о конфликте между бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым и генеральным директором клуба Томасом Цорном.

Ситуация давно накалилась не только вокруг «Спартака», но и внутри. Говорить об открытой войне между Томасом Цорном и Олегом Кононовым было бы преувеличением, но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером.

При этом Цорна можно считать счастливчиком. Он каким-то чудом избежал сентябрьского гнева спартаковских болельщиков — при том, что также причастен к проблемам команды, в том числе к неудачной трансферной компании.

Хотя в данном случае Цорн всегда может ссылаться на «проблемного» тренера — его назначало предыдущее руководство. Это был козырь Цорна.

Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.

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