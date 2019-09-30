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Газзаев: «Сейчас нужно очень аккуратно подходить к выбору состава сборной»

сегодня, 15:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Бывший тренер ЦСКА Юрий Газзаев одобрил заявку сборной России на матчи отбора Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.

Наверное, это правильно, состав сборной становится стабильным. Что касается Чистякова и Жемалетдинова, которые проявили себя, в последнее время очень неплохо выступают за свои клубы, показывают хорошие результаты - поэтому они и были выбраны тренерским штабом в состав национальной команды.

Мне кажется, это абсолютно правильное решение. Сейчас нужно было очень аккуратно подойти к выбору состава для того, чтобы практически решить вопрос об участии в чемпионате Европы.

Думаю, никаких экспериментов не должно быть, не время для них. В этих играх необходимо решать конкретную задачу. Мне кажется, решение тренерского штаба абсолютно логичное. Я абсолютно уверен, что в этих играх наша команда решит задачу по выходу на чемпионат Европы.

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Лакшери
Лакшери
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сегодня в 15:48
Цска вроде Валерий Газзаев тренеровал, усатый такой
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