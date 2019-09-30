Газзаев: «Сейчас нужно очень аккуратно подходить к выбору состава сборной»

Бывший тренер ЦСКА одобрил заявку сборной России на матчи отбора Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.

Наверное, это правильно, состав сборной становится стабильным. Что касается Чистякова и Жемалетдинова, которые проявили себя, в последнее время очень неплохо выступают за свои клубы, показывают хорошие результаты - поэтому они и были выбраны тренерским штабом в состав национальной команды.

Мне кажется, это абсолютно правильное решение. Сейчас нужно было очень аккуратно подойти к выбору состава для того, чтобы практически решить вопрос об участии в чемпионате Европы.

Думаю, никаких экспериментов не должно быть, не время для них. В этих играх необходимо решать конкретную задачу. Мне кажется, решение тренерского штаба абсолютно логичное. Я абсолютно уверен, что в этих играх наша команда решит задачу по выходу на чемпионат Европы.