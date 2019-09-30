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Даудов: «В „Ахмате“ необходимы перемены»

вчера, 22:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент «Ахмата» Магомед Даудов, принявший отставку Рашида Рахимова после поражения от «Сочи» прокомментировал ситуацию. 

Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы.  Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера.

 Также появилась новость о том, что новым наставником грозненского клуба станет Игорь Шалимов.

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