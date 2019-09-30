Даудов: «В „Ахмате“ необходимы перемены»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов, принявший отставку Рашида Рахимова после поражения от «Сочи» прокомментировал ситуацию.

Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера.