Ловчев: «В провале Кононова виноват далеко не только он»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку уже бывшего главного тренера «красно-белых» :

Считаю, что в провале Кононова виноват далеко не только он. Над ним есть руководители, которые тоже должны отвечать за организацию клубного процесса. Мы не знаем, как выстроена в клубе селекционная работа, но ответственность за трансферную кампанию несет новый генеральный директор Томас Цорн. Я, например, до сих пор не понимаю, что за футболисты Алекс Крал и Джордан Ларссон.

Теперь более насущный вопрос: кто сменит Кононова? Это должен быть опытный тренер, потому что футболисты у команды есть, а ситуация аховая. Гуус Тиль, Андре Шюррле, Роман Зобнин, Георгий Джикия и Самюэль Жиго – уже пятеро мастеров. Но в команде нет единства, футболисты не представляют собой единое целое. Чем еще объяснить, что Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов были заметными фигурами в «Ростове» и «Арсенале», а сейчас просто никакие?