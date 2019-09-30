Разыскивается живым и только живым: тренер для «Спартака»

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Тренер с неживыми глазами освободил кресло, в «Спартаке» ждут супергероя в плаще, который всех спасет. «Соккер.ру» - о выборах нового наставника для «красно-белых».

Интрига №1: россиянин или иностранец?

В последние десять лет «Спартак» чередует отечественных специалистов и тренеров из дальнего зарубежья: Черчесов — Лаудруп (Дания) — Карпин — Эмери (Испания) — Карпин — Якин (Швейцария) — Аленичев — Каррера (Италия) — Кононов — ?

Вряд ли это делается специально, как и вообще хоть что-то в «Спартаке», но цепочка уже достаточно внушительная, а Леонид Федун — внушаемый владелец. Метания между россиянами и иностранцами могут являться отражением его меняющегося мнения. Разочаровавшись в Кононове, Леонид Арнольдович может снова обратиться лицом к западу, тем более Томас Цорн, дай ему волю, еще летом привез бы специалиста из Германии или Голландии.

Именно одна из этих стран, по слухам, является родиной будущего наставника «Спартака». Если верить не какому-то конкретному инсайду, а их сумме, то на сегодняшний день ближе всего к «Спартаку» бывший наставник «Шальке» Доменико Тедеско. Еще до того, как тренерский мостик «Спартака» освободился, немец итальянского происхождения признавался, что мечтает выучить русский язык (в дополнение к немецкому, итальянскому и английскому), чтобы читать классическую русскую литературу в оригинале.

Тогда же Тедеско признался, что не прочь однажды поработать в российском чемпионате. Его мечта может исполниться скорее, чем Доменико сможет прочесть: «В доме Ростовых было невесело...» Помимо тяги к русской литературе, Тедеско, как и спартаковский кумир Каррера, умудрился проиграть в Лиге чемпионов со счетом 0:7 английскому гранду («Манчестер Сити», не «Ливерпулю»), а еще он младше Андрея Ещенко и Артема Реброва — ему всего лишь 34 года. Повторюсь, главным претендентом на тренерский мостик «Спартака» Тедеско выглядит сегодня, завтра ситуация может кардинальным образом измениться.

Интрига №2: «Спартак» больше не ждет Черчесова? А ждал ли?

Говорили и не раз, что Станислав Черчесов якобы должен стать следующим главным тренером «Спартака», но так как РФС против совмещения постов, а до Евро-2020 тренер не оставит сборную России, то его пришествие планируется на лето-2020, до которого должен был дотянуть Кононов. Но не справился. Если «Спартак» по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с Черчесовым, то, естественно, нет смысла приглашать иностранца, нужен отечественный специалист, в идеале — со спартаковским прошлым. Но кто на такое подпишется? «Дурных немаэ».

Фактически мы говорим о марионеточном тренере Черчесова, тот же Тихонов вряд ли станет так рисковать репутацией среди спартаковских болельщиков, даже если ему предложат место в будущем штабе. Назначать человека, не боящегося рисковать репутаций, вроде заявивших о своей готовности Юрана, Ледяхова, Шалимова — это не то что риск, это паника, но если действительно есть понимание по приходу Черчесова летом 2020-го, то придется принимать половинчатые решения. Может, действительно тренерский совет из ветеранов организовать, как предложил Кавазашвили. Такого цирка в нашем футболе еще точно не было!

Интрига №3: Свободный тренер или занятый?

Как недавно выяснилось, «Спартак» платил не только Олегу Кононову, но и за Олега Кононова в свое время заплатил тульскому «Арсеналу» порядка 500 тысяч евро. Если сейчас «красно-белые» попробуют взять какого-то тренера с действующим контрактом — Парфенова, Евсеева, Федотова, Карпина, то без компенсации тоже не обойтись. Например, в контракте Карпина прописана сумма 5 миллионов евро в случае расторжения контракта по ходу сезона. Это серьезные деньги. Интересно, «Спартак» готов тратиться, рассматриваются ли варианты с занятыми тренеры или изучается строго рынок свободных агентов?

А существует ли идеальный тренер для «Спартака»?

Есть полное ощущение, что такого специалиста нет, и даже собирательный образ составить не получается. Все слишком сложно. Во-первых, большая и усатая тень Черчесова отпугивает часть кандидатов, не говоря уж о ситуации в клубе и вокруг него. Во-вторых, включаться посередине сезона — то еще удовольствие, в такой ситуации никто не гарантирует результат, а те же условно-подходящие «Спартаку» Карпин, Слуцкий, Бердыев потребуют времени на строительство команды. А этого времени у них нет. Замкнутый круг.

И даже если вдруг найдет вдруг волшебник, вроде Массимо Карреры образца трехлетней давности, который моментально сможет дать и результат, и игру, и хорошее настроение болельщикам, то такому магу очень быстро сломают волшебную палочку. Плавали, знаем. Горькая шутка о том, что «Спартаку» сейчас не помогут даже Гвардиола в паре с Клоппом, содержит изрядную долю правды. Приход нового тренера не избавит «Спартак» от всех проблем разом, и хотя колесо судьбы необходимо было прокрутить увольнением Кононова, но популярный клуб не в тупике, где достаточно повернуться на 180 градусов, а в лабиринте, где за каждым углом поджидает угроза.