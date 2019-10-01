Мальдини встретится с Шевченко после матча Лиги чемпионов

01 октября 2019, 10:57

«Милан» собирается устроить встречу с экс-игроком клуба , ныне занимающим пост главного тренера сборной Украины.

Шевченко будет присутствовать на «Сан-Сиро» во время поединка «Аталанты» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. По завершении матча он поужинает в компании одного из руководителей «Милана» и других бывших игроков клуба.

Отметим, что новость о скорой встрече Мальдини и Шевченко появилась вслед за информацией о возможном назначении украинского специалиста на пост главного тренера «Милана».