Мальдини встретится с Шевченко после матча Лиги чемпионов

«Милан» собирается устроить встречу с экс-игроком клуба Андреем Шевченко, ныне занимающим пост главного тренера сборной Украины.
Шевченко будет присутствовать на «Сан-Сиро» во время поединка «Аталанты» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. По завершении матча он поужинает в компании одного из руководителей «Милана» Паоло Мальдини и других бывших игроков клуба.
Отметим, что новость о скорой встрече Мальдини и Шевченко появилась вслед за информацией о возможном назначении украинского специалиста на пост главного тренера «Милана».