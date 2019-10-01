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Мальдини встретится с Шевченко после матча Лиги чемпионов

01 октября 2019, 10:57

«Милан» собирается устроить встречу с экс-игроком клуба Андреем Шевченко, ныне занимающим пост главного тренера сборной Украины.

Шевченко будет присутствовать на «Сан-Сиро» во время поединка «Аталанты» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. По завершении матча он поужинает в компании одного из руководителей «Милана» Паоло Мальдини и других бывших игроков клуба.

Отметим, что новость о скорой встрече Мальдини и Шевченко появилась вслед за информацией о возможном назначении украинского специалиста на пост главного тренера «Милана».

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LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
01 октября в 11:34
Вряд-ли Шева на данном этапе согласиться возглавить Милан!
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