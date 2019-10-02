ГлавнаяНовости

Коломейцев: «Не стоит валить на Смолова. „Атлетико“ – другой уровень»

02 октября 2019, 01:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев подвёл итоги домашнего матча с «Атлетико» (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Чувствовалось ли преимущество «Атлетико»?

— Ну да. Думаю, оно было видно. Больше мячом владели, атак больше создавали… Они команда высокого уровня, моменты в каждой игре находят.

— По сравнению с «Байером» ощущалось, что уровень выше?

— Да, «Байер» тоже много держит мяч, но не так агрессивно играет впереди. У «Атлетико» мяч почти не доходит до защитников, они всегда играют вперёд.

— С прошлогодним матчем можно сравнить?

— В целом, думаю, да. Команды те же, те же игроки.

— Фелиш стоит 120-140 млн?

— Не знаю, тяжело судить. Сыграл хорошо, гол забил, выглядит хорошо. По одной игре тяжело судить.

— Почему у Федора Смолова сегодня не получалось?

— Уровень другой. Мяч у нас держался меньше, нам было тяжело убегать в атаку. Не стоит валить на Федю. Все старались.

— На фоне такой игры реально ставить задачу выхода из группы?

— Тяжело будет, но задачи надо ставить и от них отталкиваться. Нужно пытаться, пробовать играть со всеми.

— С «Байером» был очень маленький процент владения. Сегодня тоже. С «Байером» дома «Локо» сможет сыграть с мячом?

— Будет зависеть от ситуации. Но если команда лучше держит мяч, у них всё равно будет преимущество. Мы не против, пусть держат. Но, думаю, дома всё равно сыграем активнее в атаке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии16
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 09:54
Колома прав! Какой смысл валить всё на деревянную смолу, если между составами пропасть.
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 05:51
Смолов чайник
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 04:21
Результат был известен сразу после жеребьёвки.
mortid
mortid
   334 / 797
02 октября в 01:41
„Атлетико“ – другой уровень, а зарплаты почему-то у наших "инвалидов" больше :D
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100