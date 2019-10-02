Смолов - после поражения от «Атлетико»: «Будем продолжать бороться»

Нападающий «Локомотива» прокомментировал поражение от «Атлетико».

Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всё на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально.

Можно ли считать «Локомотив» полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. По нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Нам уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка. Будем продолжать бороться. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя.