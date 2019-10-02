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Смолов - после поражения от «Атлетико»: «Будем продолжать бороться»

02 октября 2019, 00:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Атлетико».

Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всё на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально.

Можно ли считать «Локомотив» полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. По нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Нам уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка. Будем продолжать бороться. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
   265 / 797
02 октября в 15:26
Да,было два эпизода,в которых точная разрезающая передача,привела бы к более опасному моменту чем удар Гжегоша,но учитывая его последние голевые свершения,он имел право взять на себя решение этих ситуаций.Да,он оказался не прав,но он же не робот...
peleneym
peleneym
   656 / 797
02 октября в 13:36
Да Смолов может один победить Атлетико. Это же игрок!!
Kuvkil
Kuvkil
02 октября в 12:57
На скамейку
Tostao
Tostao
   41 / 797
02 октября в 11:25
Борьба, бороться ... В футбол надо играть, а не в самбо.
leopit
leopit
02 октября в 09:31
Стыдоба!
drive45
drive45
   746 / 797
02 октября в 08:40
К команде вопросов нет , но вот у самого в игре с Атлетико ничего не получалось.Все время передерживал мяч, физически выглядел очень слабо, проигрывал много единоборств и в итоге до конца встречи доиграть так и не смог.При в сем уважении к Федору но сейчас он находится не в лучшей форме. За
andre_can
andre_can
   671 / 797
02 октября в 07:47
так купил же ГАЗПРОМ игру ;)
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
02 октября в 07:28
Ты нулевой.
Хоть бы раз под мяч бросился
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 05:52
Боритесь дятлы за 4 место
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 05:02
результат заслуженный и ничуть не позорный
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Евгений Макрушин
   12 / 797
02 октября в 04:23
Крыховяк и так герой,Смолов фигура более противоречивая,а в целом,Локо очень неплохо смотрелся.В сегодняшнем матче не один игрок середины поля Атлетико,не выглядел выше классом чем Крыховяк.
Гжегош тоже жадничал сегодня достаточно. Оба они руки разводили , предъявляя друг другу претензии. Даже в студии на МАТЧ ТВ обратили на это внимание. Отличные выходы в атаку были несколько раз бездарно загублены!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
   265 / 797
02 октября в 02:11
Крыховяк и так герой,Смолов фигура более противоречивая,а в целом,Локо очень неплохо смотрелся.В сегодняшнем матче не один игрок середины поля Атлетико,не выглядел выше классом чем Крыховяк.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Евгений Макрушин
   12 / 797
02 октября в 01:36
Одеяло,да тянул,но и боролся отлично,и это с игроками Атлетико,а не с лазурными или красно-белыми например....
Очень много атак загубили из - за жадности своей. Крыховяк и Смолов хотели стать героями, но это не РПЛ , ты правильно заметил и играть надо на команду , а не на себя.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил stachel
   265 / 797
02 октября в 01:19
Семин все правильно сказал,чемпионат у нас сейчас очень конкурентный,а то,что один из лидеров РПЛ проиграл одному из лидеров ЛЛ,что тут удивительно???За Локо в отличии от ЦСКА с Краснодаром не стыдно в этом сезоне....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
   265 / 797
02 октября в 01:17
Одеяло,да тянул,но и боролся отлично,и это с игроками Атлетико,а не с лазурными или красно-белыми например....
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
02 октября в 01:14
Если научишься играть в пас и не жадничать, то можете и побороться...а так...тебе по Бубнову, единица.
Evilhuman
Evilhuman
   15 / 797
02 октября в 00:45
Как же он много пи-ит при его то отвратительной и безнадежной игре
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   279 / 797
02 октября в 00:35
Локомотив вполне мог и победить, если бы в воротах Атлетико стоял Лунев.
ArgonS
ArgonS
02 октября в 00:35
Болтать меньше нужно, всю игру сегодня испоганил.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 00:32
Если как сегодня будешь бороться , то удачи не видать.
Нельзя так явно тянуть одеяло на себя!!!
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
02 октября в 00:27
продолжай! это вам не с Зенитом бодаться тут всё серьёзно и даже VAR
stachel
stachel
   271 / 797
02 октября в 00:27
пятерочку не получили и ладно. А так это уровень нашего чемпионата. И ответ Шпалычу, на тему какой сильный у нас чемпионат в этом сезоне.
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