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Сёмин: «„Локомотиву“ не хватило сил в игре с „Атлетико“»

02 октября 2019, 00:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Атлетико».

У нас банально не хватило сил. Конечно, травма Жемалетдинова заставила делать изменения, которые в целом были не в нашу пользу. Но футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно во втором тайме — добавили и чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа.

В первом тайме мы очень хорошо выглядели в оборонительных действиях, хорошо шли в контратаку. Получили этот мяч после давления с аута. Но, повторюсь, не хватило сил. В перерыве сделали акцент на ошибках, что надо лучше держать мяч, делать смену направлений. Получив быстрый гол, всё поломалось. Ребята пытались забить гол. Нужно отдать им должное. Мы играли настолько, насколько хватило сил.

Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Так что нормальное настроение. Не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас идут более-менее нормально по циклу подготовки.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 09:50
О каких силах он говорит? Тотальный прессинг был по всем трём фронтам. Это Палычу не в мёртвой РПЛ мять газон. По сути такая тактика сработает с каждой российской командой.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   415 / 797
02 октября в 09:19
В первую очередь, не хватило мастерства и класса. Ну а с "физикой" у всех наших команд проблемы в Еврокубках...
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
02 октября в 09:11
что ещё он может сказать нет сил, а почему не сказать что нет мастерства
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гавроша
   265 / 797
02 октября в 03:42
А Вы посмотрите на глубину состава Атлетико и Локо...может и придет понимание как....хотя вряд-ли,кому я это говорю!!!???
Tostao
Tostao
   41 / 797
02 октября в 03:25
На счёт сил - отмазки в пользу бедных.
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
02 октября в 02:29
А как же у атлетико сил хватает? К тому же они на выезде играли.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   363 / 797
02 октября в 01:15
Хорошая игра. Пропустили два только из-за класса соперника. Если бы Ян Облак не был вратарём высокого уровня - проиграли бы 2:1.

Ps. Крыховяк очень радует качеством! Пусть так будет и дальше, но только не в одной весенней игре чемпионата)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил tims
   265 / 797
02 октября в 01:03
Это ж нужно такую чушь написать....проблемы Атлетико это головная боль Симеоне,а не Семина.У нас трое системообразующих игроков в лазарете,да и Жамалетдинов уже в игре выскочил.В нынешней ситуации Локо съиграл отлично,да этого не хватило даже для ничьи,но это уже об уровне Атлетико говорит.
tims
tims
   520 / 797
02 октября в 00:51
На редкость слабую игру показал сегодня "Атлетико". Первый тайм играли лениво, во втором вначале взбодрились, а потом опять началась тянучка. Относительная нацеленность на ворота "Локо" за весь матч была от силы минут 20. В противном случае отгрузили бы убогим проводницам мячей 7. На их счастье у испанцев наблюдается спад и излишняя нервозность. Потому и в своём чемпионате в последних играх победа была лишь однажды. А в ряде матчей голов, вообще, не забивали... Ну про "Локо" говорить нечего. Привычка выигрывать в РПЛ с помощью судей оказывает клубу медвежью услугу. Но в Европе Сухина - никто. А сама игра - откровенное убожество с грубостью и подленькими фолами (впереди всех в этом был Баринов)... Полагаю, что в этом сезоне "Локо" не светит НИЧЕГО. Сколько бы "телевизоров" не демонстрировал сдувшийся Сёмин... А какой всё-таки он порой несёт бред. Старческий маразм крепчает...
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
02 октября в 00:50
Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Следующие игры у нас идут более-менее нормально по циклу подготовки ты серьезно Палыч? Ювентус что ли не может выиграть Лигу Чемпионов ?!Щас Криш и КО обозлиться и насует вам по полной
abrek123
abrek123
   538 / 797
02 октября в 00:41
В эти выходные все силы оставили с Зенитом тут все понятно..
11-и метровый
11-и метровый
02 октября в 00:38
А куда силы делись, если не играли?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   265 / 797
02 октября в 00:37
Все правильно Палыч сказал
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