Булыкин о матче «Локомотива» с «Атлетико»: «Шансы есть всегда»

Экс-футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре. «Локомотив» последние матчи хорошо провели, добились хорошего результата. Здесь будут настраиваться по максимуму, так как команда сильная, серьезная. Если не настроиться, то можно проиграть, как в прошлом году. 100% сегодня ребята будут настраиваться серьезно и хотят сделать приятное всем болельщикам.



Недооценка со стороны «Атлетико»? Конечно, команда приезжает на выезд. Иногда они себя чувствуют не очень — чужой стадион, болельщики против. Есть ситуация, когда команда немножко сбавляет обороты. Но, учитывая, какой тренер там и какие футболисты, сильно это ощущаться не будет. Нас ждет бой лигочемпионский.