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Булыкин о матче «Локомотива» с «Атлетико»: «Шансы есть всегда»

01 октября 2019, 18:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.  

Шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре. «Локомотив» последние матчи хорошо провели, добились хорошего результата. Здесь будут настраиваться по максимуму, так как команда сильная, серьезная. Если не настроиться, то можно проиграть, как в прошлом году. 100% сегодня ребята будут настраиваться серьезно и хотят сделать приятное всем болельщикам.

Недооценка со стороны «Атлетико»? Конечно, команда приезжает на выезд. Иногда они себя чувствуют не очень — чужой стадион, болельщики против. Есть ситуация, когда команда немножко сбавляет обороты. Но, учитывая, какой тренер там и какие футболисты, сильно это ощущаться не будет. Нас ждет бой лигочемпионский.

Также о предстоящей игре высказался экс-нападающий «Локо» Одемвингие

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Все комментарии
viv
viv
   56 / 797
01 октября в 19:07
Прапорщик Задов, так и Краснодар проиграл 5:0, ЦСКА проиграл 5:1...а вот спартак проиграл 7:0 это антирекорд спартака в ЛЧ среди российских команд...так что почувствуй разницу....как сказал Рейнгольд- спартак это хуже позора..
praporchik zadov
praporchik zadov ответил viv
01 октября в 18:58
Главное не повторить знаменитые 0:7 мясных.....0/0/1:18 уже не будет антирекорд спартака устоял...
Да ты вспомни неделю назад пять штук вам отгрузили и далеко не Ливерпуль....который между прочем взял ЛЧ
viv
viv ответил cska plus
   56 / 797
01 октября в 18:57
Главное не повторить знаменитые 0:7 мясных.....0/0/1:18 уже не будет антирекорд спартака устоял...
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 18:37
Пусть удача улыбнётся паровозикам.
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