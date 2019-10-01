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Нигматуллин: «„Локомотив“ в плей-офф ЛЧ? Давайте реально смотреть на вещи»

01 октября 2019, 20:41
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Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Конечно же, мне гораздо больше хочется получить позитивное и положительное от этого матча. Как болельщику «Локомотива», хочется забыть прошлогодние игры: восемь пропущенных, один забитый. Мало что с тех пор изменилось в «Локомотиве» и «Атлетико» в плане состава, разве что Гризманна нет.

Если «Локомотив» выйдет из группы в плей-офф Лиги Европы, то это тоже будет неплохо. Я вижу «Локомотив» всегда чемпионом во главе с Юрием Палычем, но сейчас нужно реально смотреть на вещи. Конечно же, соперники более классные и мастеровитые. Но за что мы любим футбол? За то что он иногда приносит чудеса. Так что во всяком случае верим в это чудо и в «Локомотив». Чудесно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но попасть в Лигу Европы тоже неплохо.

Я предполагаю, что будет ничейный исход — 1:1.

 Также насчет предстоящей игры высказался полузащитник «Локо» Мариу.

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Все комментарии
viv
viv ответил mihaluch
   56 / 797
01 октября в 21:13
Главное не повторить 0:7 мясных...
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
01 октября в 21:10
Ничья для Локо сегодня воспримется как удача.
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