Спиридонов: «Кононов должен был уйти как Рахимов, а он только мямлил»

Волейболист уфимского «Урала» и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов поделился мнением об отставке с поста наставника красно-белых.

Сказалось ли на Кононове отсутствие поддержки болельщиков? Что на нем сказалось, сейчас уже неважно. Мне ясно одно: «Спартаком» должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова. Он же даже объявить об отставке по-мужски не смог. Должен был, как Рашид Рахимов, выйти к камере и сказать: «Я не справляюсь. Без меня команда будет играть лучше». Вот это я понимаю, поступок. А Кононов продолжал мямлить: «Я докажу всем победами». Теперь вся страна его ненавидит.