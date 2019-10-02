ГлавнаяНовости

Спиридонов: «Кононов должен был уйти как Рахимов, а он только мямлил»

02 октября 2019, 00:28

Волейболист уфимского «Урала» и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста наставника красно-белых.

Сказалось ли на Кононове отсутствие поддержки болельщиков? Что на нем сказалось, сейчас уже неважно. Мне ясно одно: «Спартаком» должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова. Он же даже объявить об отставке по-мужски не смог. Должен был, как Рашид Рахимов, выйти к камере и сказать: «Я не справляюсь. Без меня команда будет играть лучше». Вот это я понимаю, поступок. А Кононов продолжал мямлить: «Я докажу всем победами». Теперь вся страна его ненавидит.

Также ранее появилась новость о том, что «Спартак» в ближайшее время озвучит имя нового главного тренера. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии16
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 17:39
Его ненавидели только спартачи, остальные обожали.
Союзник противников
Союзник противников ответил Супервайзер
   74 / 797
02 октября в 10:33
Оказывается, все-таки у Кононова есть яйца, раз ушёл под матерные проклятия всего стадиона )). Но его жена про эту его мужскую гениталию ничего не знает и велела ему всеми силами дожидаться выплаты неустойки.)
Замечательный стиль! А чего свою жену не приплёл???
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 10:33
У вас только и есть,что яйца и болтливые языки.И то,первое -протухшие.Во-первых,"Ахмат" ещё ниже "достижениями",а,во-вторых,Кононов написал заявление первым.Поэтому Рахимов взял с него пример.И какая "страна" его ненавидит:Спартачи и Спиридонов???БОльшая часть его обожает,за причастность к унижению "Спартака",а благодаря вашим хамским наездам и любви к федунам,начинает сочувствовать .
cska1948
cska1948
   45 / 797
02 октября в 09:40
Нет ни чего проще, чем критиковать другого. Я бы хотел посмотреть, как поступил бы сам Спиридонов если бы от его решения зависело получит он или не получит миллион евро. Очень даже сомневаюсь, что он от миллиона отказался бы. Это чужими деньгами легко и просто распоряжаться, а свои кровные - это святое.
Супервайзер
Супервайзер
   396 / 797
02 октября в 09:25
Оказывается, все-таки у Кононова есть яйца, раз ушёл под матерные проклятия всего стадиона )). Но его жена про эту его мужскую гениталию ничего не знает и велела ему всеми силами дожидаться выплаты неустойки.)
Igrov
Igrov
02 октября в 08:15
Cказал как есть и как думают большинство болельщиков Спартака.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 05:22
Пора уже забыть Кононова и отпустить.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   363 / 797
02 октября в 05:06
Жду мнение игрока в городки, но болельщика Спартака, обо всём на свете!!

Ps. Спартачи, вы вообще поплыли что-ли?))) Вы в курсе, что только в России, только в Премьер-Лиге есть ещё 15 команд, которые тоже играют в ногомяч?)))
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 04:23
Не дали Кононову поработать.
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
02 октября в 02:58
Кононов не должен был начинать сезон со "Спартаком".
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
02 октября в 02:27
Как раз вся страна считает, что кононову нужно было остаться.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   265 / 797
02 октября в 01:13
Да про какую "всю страну" он говорит???Половине страны просто пофигу на Спартак,1/3 рада таким их "успехам",а остальные.....
nik9373
nik9373
   407 / 797
02 октября в 01:03
Так Рахимов спартаковец бывший,а пиджак кто?Любитель мод и фантазёр.
Adonius
Adonius
02 октября в 01:02
Насчет всей страны полное вранье.
311
311
   84 / 797
02 октября в 00:58
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил oleg3k
   7 / 797
02 октября в 00:54
Так ведь ты же сам участвовал в травле Кононова,а теперь перекрасился?
Я не участвовал, наоборот, радовался) Но одно дело быть недовольным (или, наоборот, злорадствовать) ,пока он работает, другое - в спину добивать, учитывая, что он от миллиона евро тем более отказался и не стал ждать увольнения, а сам ушел.
oleg3k
oleg3k ответил Так Себе Аналитик
   203 / 797
02 октября в 00:48
Добивают Олежу фанаты "Спартака". Свинское поведение((
Так ведь ты же сам участвовал в травле Кононова,а теперь перекрасился?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 00:32
Добивают Олежу фанаты "Спартака". Свинское поведение((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100