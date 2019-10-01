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Мостовой: «Мне кажется, сегодня у „Локомотива“ есть шанс»

01 октября 2019, 16:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов «Локомотив» - «Атлетико».

Мне кажется, сегодня у «Локомотива» есть шанс. Думаю, они учли прошлогодние ошибки, показали нормальную игру с «Леверкузеном», добились результата. С одной стороны, с «Атлетико» играть тяжело, а с другой стороны, легко, потому что их стиль известен, знаешь, что ожидать от них. От них ушел Гризманн, они немного потеряли импровизацию и неординарность, которую он демонстрировал. Команда сейчас вымучивает игры.

Если «Локомотив» сыграет нормально в обороне, то шанс появится. И они должны сыграть там нормально, в последнее время в команде защищается семь-восемь человек.

После победы над «Байером» можно замахнуться и на выход из группы, но все может произойти. Сегодня им нужно сыграть так, как они и играют обычно, действовать кинжальными уколами. Раскрываться не стоит, в атаку можно побежать и вдвоем или втроем.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango ответил viv
   120 / 797
01 октября в 20:16
У вас тоже рекордов хватает...и что значит за тайм 0:5 можно? Это и есть рекорд. Еще и от Лудогорца...мясные хоть от Ливера, но тоже не красит.
viv
viv ответил RussianMango
   56 / 797
01 октября в 19:21
За тайм 0:5 можно...не страшно..главное не общий счёт ,0:7....антирекорд спартака должен устоять...как устоял уже антирекорд спартака 0/0/1:18 среди российских команд
anfield1984
anfield1984
01 октября в 19:06
Я, безусловно, не желаю Локо неудачи. Но я чую, что будет айнешеннстенжоппентрахен. Сильно вымотались с Байером и злом всея Руси конгламератом Газпрома, который занял 1/4 РФПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
01 октября в 18:12
Ничью вполне можно зацепить.
мaтроскин
мaтроскин
01 октября в 17:55
ЛОКО удачи
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
01 октября в 17:52
Локо удачи и фарта!
RussianMango
RussianMango ответил viv
   120 / 797
01 октября в 17:51
Главное не повторить коней...0:5 за тайм ....
viv
viv
   56 / 797
01 октября в 17:30
Главное не повторить 0:7 мясных......
rparamonov
rparamonov
01 октября в 17:19
Удачи Локомотиву! Палыч, немцы все видели, покажи теперь испанцам мастер класс. И вообще выходите из группы с первого места - твой опыт дорогого стоит!
Аха-ха
Аха-ха
   4 / 797
01 октября в 17:12
Атлетико даже проблемному Реалу у себя дома в створ ударить не может - вперёд, Локомотив!
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 17:09
Вопрос хрюще: у хрющатника есть шанс не вылететь в пердив?
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
01 октября в 17:09
Шанс есть всегда только нужно суметь его использовать.
Igo0rek
Igo0rek
   173 / 797
01 октября в 17:08
Шанс есть всегда и у всех.
красавчик серж
красавчик серж
   137 / 797
01 октября в 17:02
Ничья
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