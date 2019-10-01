Мостовой: «Мне кажется, сегодня у „Локомотива“ есть шанс»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов «Локомотив» - «Атлетико».

Мне кажется, сегодня у «Локомотива» есть шанс. Думаю, они учли прошлогодние ошибки, показали нормальную игру с «Леверкузеном», добились результата. С одной стороны, с «Атлетико» играть тяжело, а с другой стороны, легко, потому что их стиль известен, знаешь, что ожидать от них. От них ушел Гризманн, они немного потеряли импровизацию и неординарность, которую он демонстрировал. Команда сейчас вымучивает игры.

Если «Локомотив» сыграет нормально в обороне, то шанс появится. И они должны сыграть там нормально, в последнее время в команде защищается семь-восемь человек.

После победы над «Байером» можно замахнуться и на выход из группы, но все может произойти. Сегодня им нужно сыграть так, как они и играют обычно, действовать кинжальными уколами. Раскрываться не стоит, в атаку можно побежать и вдвоем или втроем.