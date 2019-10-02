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Мещеряков: «Есть оптимизм после такой игры. Если бы забили свои моменты...»

02 октября 2019, 01:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение московского клуба от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Не в чем обвинить команду. На мой взгляд, она выступила достойно. Всё-таки мы играли с одной из сильнейших команд мира. Значит, будем несколько по-другому готовиться к следующей игре.

Конечно, оптимизм после такой игры остаётся. Если бы забили свои моменты... Они у нас были. Если бы моментов не было, это была бы другая история. Сегодня футбольный бог был не на нашей стороне, в следующий раз будет на нашей.

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Все комментарии
mortid
mortid
   334 / 797
02 октября в 05:28
Старая песня, если бы, да кабы. Молитесь чтобы вас не деклассировали в Мадриде.
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 04:20
В общем то победил сильнейший.
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