Мещеряков: «Есть оптимизм после такой игры. Если бы забили свои моменты...»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение московского клуба от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Не в чем обвинить команду. На мой взгляд, она выступила достойно. Всё-таки мы играли с одной из сильнейших команд мира. Значит, будем несколько по-другому готовиться к следующей игре.

Конечно, оптимизм после такой игры остаётся. Если бы забили свои моменты... Они у нас были. Если бы моментов не было, это была бы другая история. Сегодня футбольный бог был не на нашей стороне, в следующий раз будет на нашей.