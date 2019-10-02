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Гильерме: «„Байер“ – соперник, с которым будем бороться за 3-е место»

02 октября 2019, 01:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме дал комментарий после поражения от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Знали, что матч получится тяжёлым. Гол в начале второго тайма всё усложнил. Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.

Ясно, что «Байер» – соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе.

Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 06:58
В принципе, табличка такая и должна быть. Ну, очков раза в 2-3 побольше ,и всё...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
02 октября в 06:42
Это естественно. Думать, что Локо сумеет пройти дальше в ЛЧ из этой группы , могли только законченные оптимисты. А бороться за ЛЕ- более, чем реально. Байер , как и мы, очков у мадридцев и туринцев не возьмет.
FESCO
FESCO
   633 / 797
02 октября в 06:34
Байер иного мнения.
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