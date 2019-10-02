Гильерме: «„Байер“ – соперник, с которым будем бороться за 3-е место»

Голкипер «Локомотива» Гильерме дал комментарий после поражения от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Знали, что матч получится тяжёлым. Гол в начале второго тайма всё усложнил. Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.

Ясно, что «Байер» – соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе.

Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов.